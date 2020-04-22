Азизбек Чериков: Барсбек - герой не только кыргызов, но и хакасов

О жизни кыргызстанцев в Республике Хакасия, с которой неразрывно связано и прошлое кыргызского этноса, VB.KG рассказал руководитель действующей здесь региональной общественной организации "Менин Кыргызстаным" Азизбек Чериков.

Хакасия – российский регион, куда корнями уходит история кыргызов. Но об этом чуть позже. А сейчас расскажите о современной кыргызской диаспоре здесь.

- В настоящее время на территории Республики Хакасия проживают около 11,5 тысячи уроженцев Кыргызстана. Одни из них являются гражданами России, другие, будучи гражданами Кыргызстана, находятся здесь временно – на заработках, на учебе, по своим делам. Наши соотечественники представлены в различных отраслях – в сельском хозяйстве, торговле, строительстве, на лесозаготовках, в сервисной сфере. Но также и – в образовании, медицине, работают учителями, преподавателями, воспитателями детских учреждений, врачами. Многие занимаются предпринимательством. Есть кыргызстанцы и среди студентов Хакасского госуниверситета. Но даже и те, кто пустили здесь корни, поддерживают тесную связь с родиной. Сейчас многие сидят по домам, выполняя требования режима самоизоляции. И вместе со всеми хакасцами надеются на скорейшее и благополучное завершение этого непростого периода в нашей жизни.

Азизбек Аралбаевич, как вы сами оказались в Хакасии?

- Я – уроженец села Кызыл-Унгур Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. В 1986 году окончил зооветеринарный техникум, в 2009-м - экономический факультет Джалал-Абадского университета экономики и предпринимательства. У себя на родине работал в заготовительной организации, по роду деятельности нередко бывал в России, в разных ее регионах. Так что с жизнью россиян был знаком не понаслышке. В конце 90-х годов сюда на заработки уехал мой брат. Долго не выходил на связь, я отправился на поиски. Оказалось, он обустроится в Хакасии. Мне здесь тоже понравилось – красивая, как в Кыргызстане, природа, дружелюбное население, хакасский язык похож на кыргызский. Вот с тех пор с семьей и живу здесь. Наряду с основной работой уже многие годы занимаюсь общественной деятельностью, она во многом связана с решением миграционных проблем для соотечественников. Такие задачи, в числе других, ставит перед собой и общественная организация "Менин Кыргызстаным", которой я руковожу.

Она давно создана?

- Официально была зарегистрирована в сентябре 2002 года и сегодня - одна из старейших дипспоральных организаций в Хакасии. Первый руководитель "Менин Кыргызстаным" Кенеш Ногойбаев, по образованию юрист, в прошлом следователь, создавал ее в помощь кыргызам-мигрантам. В те годы сюда был большой наплыв наших соотечественников, одни челночили, другие работали на здешних рынках, и у многих возникали проблемы с регистрацией, с оформлением необходимых документов. Решать приходилось самые различные вопросы, и это дало большой жизненный опыт. С момента учреждения организации я был помощником Кенеша Кубешевича. А в 2008 году возглавил ее. Взаимодействуя с профильными госструктурами Хакасии, мы помогаем соотечественникам с постановкой на учет, получением регистрации, медицинских полисов, других нужных документов, с трудоустройством, оказываем содействие в возвращении на родину депортируемых из России. Ситуации возникают самые разные, зачастую нашим землякам требуется квалифицированная поддержка, которую и стараемся предоставить.

Известно, что некоторые приезжие из Кыргызстана испытывают в России трудности из-за плохого знания русского языка.

- Для таких людей мы нанимали репетиров по русскому, с детьми учителя дополнительно занимались. Однако нас заботит и то, чтобы подрастающие поколения не забывали родной кыргызский язык. Поэтому к вопросу подходим комплексно, помогая и тем, и другим. Для чего хотим наладить работу специальной воскресной школы, на общественных началах.

Еще одна проблема, которой, как правило, приходится заниматься в оперативном порядке, - отправка грузов-200 на родину. У Хакасии нет прямого авиационного сообщения с Кыргызстаном. Как приходится поступать?

- Заботы тех, кто потерял близкого человек, разделяет диаспора. У нас нет специального общественного фонда на такие нужды. Просто организуем сбор добровольных пожертвований, подключаются наши предприниматели. Также помогаем положенные документы оформлять, заказывать оцинкованный гроб, забирать тело из морга. Что касается транспортировки умершего в Кыргызстан, то приходится везти его на автомобиле до Красноярска или Новосибирска, а оттуда – уже самолетами до Оша или Бишкека. Сейчас, правда, авиасообщение с Кыргызстаном временно приостановлено, но в обычное время из Красноярска совершается один рейс в неделю, а из Новосибирска – каждый день. Поэтому чаще стараются отправлять грузы-200 через Новосибирск. Вместе с тем, стоимость доставки на машине до Новосибирска - 25-30 тысяч рублей, до Красноярска – дешевле, тысяч 15. Авиаперевозчику надо заплатить 13500 рублей. А если умерший кыргызстанец - гражданин России, то – до 325 евро.

Хакасия значительно удалена и от дипломатических учреждений Кыргызстана в России - от его посольства в Москве, генеральных консульств в Екатеринбурге и Новосибирске. А ведь без них не решить многие вопросы, связанные, в том числе, с получением трудовыми мигрантами тех или иных документов.

- Да, от Абакана, столицы Хакасии, до ближайшего дипучреждения Кыргызстана – канцелярии посольства в Красноярске - около 300 киометров. А до генконсульства в Новосибирске – и все 600. Путь действительно не близкий. Но схема сообщения с ними давно уже налажена. Формируем пакет необходимых бумаг, затем созваниваемся и с оказией отправляем. Наших посланцев всегда без проволочек принимают, нам помогают по самым разным вопросам, связанным с соотечественниками.

Как складываются отношения с местным населением?

- Хакасия - многонациональный регион, здесь проживают представители разных народов: хакасы, русские, немцы, поляки, азербайджанцы, кыргызы, узбеки и другие. Все дружны, никто не выделяется. Наши земляки – люди законопослушные, и это вызывает уважительное отношение к ним. К тому же они не замыкаются в рамках своего сообщества. Наоборот, принимают активное участие в общественной жизни республики. "Менин Кыргызстаным" сотрудничает с другими диаспорами, участвует в различных совместных мероприятиях. Праздники отмечаем вместе - Новый год, Нооруз, памятные для страны даты, национальные хакасские праздники. Вот сейчас вместе со всеми готовимся достойно отметить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Конечно, реализацию планов пока пришлось приостановить из-за коронавируса. Но пройдет карантин, и вернемся к ним. Среди них - и те, что наметили в рамках перекрестного года Кыргызстана и России.

О ваших планах известно руководству Хакасии?

- Оно всегда поддерживает наши инициативы, направленные на укрепление межэтнического согласия, взаимообогащение культур. Организация "Менин Кыргызстаным" зарегестрирована в Министерстве юстиции республики, я сам вхожу в Координационный совет по межнациональным отношениям при ее правительстве. Сотрудничаем и с ним, и с различными республиканскими ведомствами – министерствами образования, культуры, иностранных дел, национальной и территориальной политики, с Общественной палатой Хакасии, мэрией Абакана. В сентябре 2017 года мы праздновали 15-летие "Менин Кыргызстаным". И на это торжество, организованное в Республиканском доме культуры имени Семена Кадышева (известный хакасский писатель, мастер исполнения героических сказаний), пригласили всех желающих. То, что оно превратилось в многонациональный праздник, в котором приняли участие представители госструктур, различных национально-культурных центров, считаем подтверждением доброго и уважительного отношения ко всей кыргызской диаспоре Хакасии.

Ну а теперь вернемся к истории. Хакасию, как и Алтай, принято считать прародиной кыргызов. На территорию современного проживания их предки, согласно историческим источникам, пришли с Енисея, который протекает через эти регионы России. Сохранились ли здесь предметы материальной культуры тех времен?

- Хакасия - действительно регион с богатейшим прошлым. Здесь находится множество наскальных рисунков, древних крепостей, курганных полей. Особо охраняемые природные территории занимают около восьми процентов площади республики, она располагает более 30 тысячами памятников, тремя тысячами музеев под открытым небом. История сохранила имена многих исторических личностей, связанных и с родословной кыргызов. В их числе – Барсбек каган, один из тех, кто стоял у истоков кыргызской государственности.

Память о нем хранят и в самом Кыргызстане. Памятник ему установлен в Ошской области, он изображен на одной из коллекционных монет, выпущенных в 2014 году ко Дню независимости республики – монета "Барсбек – каган кыргызов" из серии "Эпоха Кыргызского каганата", Давайте напомним читателям об этой героической личности.

- Барсбек – родом с берегов Енисея в Хакасии. Сохранилось захоронение протяженностью 500 метров и шириной 350 метров, камень с надписью, что он похоронен здесь. Вместе с известным российским исследователем, создателем научной школы саяно-алтайской этнографии Виктором Яковлевичем Бутанаевым мы были в этой местности. Она посещается и другими нашими соотечественниками, в праздничные дни там ставились юрты.

Согласно историческим источникам, Барсбек каган правил в конце 7-го - начале 8-го веков кыргызским каганатом на Енисее, который являлся самостоятельным государственным образованием. Барсбек каган прослыл как энергичный, талантливый правитель. При нем этот каганат вступил в стадию своего могущества, включился в активную борьбу за лидерство в Центральной Азии. По словам историков, на это время приходится становление и расцвет кыргызской государственности на Енисее, консолидация кыргызских племен. Во главе с Барсбек каганом была создана мощная коалиция против Восточно-тюркского каганата. Этот и последующий периоды, пришедшиеся на восьмой-девятый века, сыграли важную роль в истории кыргызского этноса. А некоторые исследователи даже склонны считать Барсбек кагана прототипом самого Манаса.

Несколько лет назад в пресс появлялись сообщения о стремлении кыргызской стороны увековечить в здешних местах память Манаса. Об этом кыргызские дипломаты даже вели переговоры с местными властями.

- Возможно, такой проект в свое время и будет реализован. Ну а пока мы хотели бы поставить здесь стелу в память о Барсбеке кагане. Вопрос этот непростой, нужно согласовывать его на различных уровнях, вплоть до правительственного. Но надеемся, что однажды все же удастся воппотить в жизнь желаемое. К тому же Барсбек - герой не только кыргызов, но и хакасов. Под его руководством был дан отпор тюркам на территории Хакасско-Минусинской котловины. Барсбек записан в историю обеих республик – и Хакасии, и Кыргызстана.