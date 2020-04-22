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ГКНБ: Атамбаев отказался ехать в суд по неизвестным причинам

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- Александра Василькова
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Госкомитету национальной безопасности неизвестны причины, по которым бывший президент Алмазбек Атамбаев отказался участвовать в судебном процессе по Кой-Ташским событиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ГКНБ информирует, что в настоящее время состояние Алмазбека Атамбаева удовлетворительное. Никаких жалоб он не имеет и находится под круглосуточным наблюдением врачей.

Отметим, сегодня член СДПК Кундуз Жолдубаева написала, что здоровье бывшего президента Алмазбека Атамбаева ухудшилось, в связи с чем очередное заседание суда по Кой-Ташским событиям было отложено. Также она сообщила, что некоторые участники процесса не смогли добраться до Первомайского суда в связи с отсутствием пропусков для свободного передвижения по городу.


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URL: https://www.vb.kg/387441
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, СДПК, суд, Кыргызстан, Кундуз Жолдубаева, Кой-Таш
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