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Адвокат: Сапара Исакова тайно переводят из СИЗО в колонию

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- Екатерина Улитина
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Бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Искова тайно переводят из СИЗО-1 в Бишкеке в колонию. Об этом сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

Ранее Сапара Исакова перевели в СИЗО-1 из СИЗО ГКНБ, где он содержался с момента задержания и ареста в июне 2018 года.

В пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний VB.KG сообщили, что информация будет предоставлена позже. Слава адвоката не опровергли и не подтвердили.

Напомним, бывший глава правительства Кыргызстана является обвиняемым в делах по модернизации ТЭЦ Бишкека и реконструкции Исторического музея. По первому делу Первомайский суд Бишкека признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы. Городской суд оставил в силе приговор.


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URL: https://www.vb.kg/387449
Теги:
ГКНБ, ГСИН, СИЗО, колонии, Кыргызстан, Нурбек Токтакунов, Сапар Исаков
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