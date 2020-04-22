Английский парламент вернулся к активной работе в онлайн-режиме

Палата общин в Великобритании во вторник вернулась с объявленных 26 марта из-за коронавирусной пандемии каникул и впервые в своей 700-летней истории начинает работать в частично удаленном режиме, с помощью Интернета. Об этом сообщается на сайтах английского парламента и Би-би-си,

По планам руководства Палаты общин парламента Великобритании, сначала в заседаниях смогут участвовать по видеосвязи 120 из 650 депутатов.

Кроме того, еще до 50 депутатов смогут физически присутствовать в зале заседаний, соблюдая "социальную дистанцию". Поэтому такой режим работы в официальных сообщениях назван "гибридным" - но вообще руководство парламента рекомендует без крайней необходимости не приходить на заседания.

Спикер Палаты общин Линдси Хойл напомнил депутатам, что они, даже выступая по видеосвязи, должны будут соблюдать форму одежды, то есть, быть в строгом костюме.

Хойл также попросил работающих удаленно депутатов думать во время видеосвязи "о фоне, думать, что за спиной. Нежелательно, чтобы, например, дети забредали в кадр".

Как только в Великобритании объявили о "виртуальном парламенте" после пасхальных каникул, в старинном зале со знаменитыми зелеными скамьями подготовили видеоконференцию в Zoom на 120 окошек на экранах. От первоначального варианта на 650 окошек (по общему числу депутатов) отказались как от "неэффективного варианта".

Теперь депутаты смогут только слушать отчеты премьер-министра и членов правительства и задавать им вопросы.

В этой обычной, еженедельной процедуре в необычном формате смогут участвовать одновременно до 120 из 650 членов Палаты общин, и еще до 50 депутатов смогут сидеть в знаменитом зале с зелеными скамьями, строго соблюдая дистанцию.

Уже разрабатываются варианты полноценной работы в удаленном режиме - с внесением законов, дебатами и голосованием.

Коронавирусная пандемия заставила многие парламенты мира перейти на заочную форму работы, с широким использованием видеосвязи. Во всем мире здания парламентов закрылись для посетителей, а часть персонала отправлена по домам для удаленной работы.

Практически полностью прекратили свою деятельность из-за COVID-19 всего несколько парламентов – Венгрии, Мексики и Джибути. Эти парламенты уже подвергают резкой критике – за соглашательство с исполнительной властью.

Европейский парламент, в котором заседают 705 депутатов от всех стран Евросоюза, еще с начала марта прекратил доступ посетителей и отменил все мероприятия, а с 16 марта перевел большинство сотрудников на удаленную работу.

Заседания комитетов проходят по видеосвязи, на пленарных заседаниях сейчас присутствуют только представители от каждой фракции, а остальные депутаты голосуют онлайн. Евродепутаты заполняют бюллетень от руки или в Word, подписывают, потом сохраняют в формате pdf или jpg или просто фотографируют и посылают электронной почтой.

- Парламент не может закрыться - он должен быть на передней линии, он не может отступить, когда врачи и люди других профессий сражаются, не отступая, - заявил спикер нижней палаты парламента Италии Роберто Фицо.

Правда, на время пандемии итальянские депутаты и сенаторы решили ограничить свою работу рассмотрением только самых срочных законопроектов и решений и строго соблюдать при этом разные меры предосторожности: дистанция между людьми, маски, дезинфекция помещений, постоянные тесты депутатов и сенаторов, а также персонала.

Национальная ассамблея Франции почти полностью перешла на работу посредством электронной связи и рассматривает почти исключительно вопросы, связанные с пандемией.

В Германии Бундестаг сократил кворум для пленарных заседаний и заседаний комитетов с половины до четверти списочного состава; комитеты тоже, как и в других странах, перешли на работу по видеосвязи.

А вот в Швеции Риксдаг после начала пандемии работал почти как обычно. С важным изменением: лидеры фракций договорились, что в случае необходимости - если большинство депутатов решит сидеть дома - кворум на пленарном заседании будет снижен до всего 55 депутатов. Всего их в шведском парламенте 349.