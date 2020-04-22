Чодуев: Угроза массового голода в связи с пандемией коронавируса - есть

Мы должны уходить от импорта. Об этом 22 апреля на брифинге заявил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбек Чодуев. Так он прокомментировал сообщение ООН о том, что человечество может столкнуться с массовым голодом в связи с пандемией коронавируса.

"Угроза есть. Сейчас в условиях пандемии коронавируса мы ощущаем, что очень зависимы от других стран. Мы почувствовали, что должны быть импортонезависимы, должны выращивать свою продукцию. Известно, что хлеб всему голова. Во избежании рисков, минсельхоз отработал ряд моментов. Мы должны идти на крайние меры, чтобы население было обеспечено продовольствием", - сказал он, не уточнив о каких именно крайних мерах идет речь.

В ходе брифинга глава минсельхоза сообщил, что в этом году отечественные фермеры посеяли на 6 тыс га пшеницы больше, чем в прошлом году.

"Пшеница - это на сегодня в условиях пандемии коронавируса основная сельхозкультура. И это поняли многие фермеры, делая на нее упор. В этом году засеяно 246 тыс га пшеницы", - информировал Чодуев.

Также министр рассказал об импорте зерна. Работа в этом направлении ведется с Казахстаном и Россией.

"Казахстан выделил 22 тыс тонн пшеничной муки вне квоты и ее сегодня завозят кыргызстанские фирмы. Хотя казахская сторона не делает некоторые моменты, где пока наши компании не могут понять. Но есть компании, которые сегодня закупают по цене, по которой они законтрактовались. Кроме внеквотных объемов сегодня казахские компании нам еще 10 тыс тонн муки поставляют. Сегодня по муке такой критики в наш адрес нет. По России - Фонд госматрезервов законтрактовался на 28 тыс тонн пшеницы. Первая партияуже прибыла в Кара-Балту и сегодня через госпредприятие "Дан" поставляется на склад ", - заключил министр.