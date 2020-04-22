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Когда в Бишкеке отключат горячую воду и почему за нее надо срочно платить?

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- Зинаида Сорокина
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Горячую воду в Бишкеке отключат, но позже. А платить за нее надо – сегодня. Cекреты горячей воды в домах бишкекчан VB.KG раскрыл заместитель гендиректора ОАО "Бишкектеплосеть" Уран Раимбеков.

Он рассказал, какие трудности испытывает из-за пандемии коронавируса одно из стратегически важных для столицы объектов - "Бишкектеплосеть".

- На предприятии, как и в целом в обществе, предпринимается целый ряд необходимых мер предосторожности, - сообщил Уран Раимбеков. – Сформированы спецбригады по техническому обслуживанию оборудования, которое находится в эксплуатации. Люди работают по графику, друг с другом не сталкиваются. Задача – не допустить сбоев. А в случае предаварийных ситуаций – оперативно ликвидировать неисправности.

По словам Раимбекова, порядок обеспечен. Сформированы отдельные бригады и по текущему ремонту оборудования, которые пока выведены из оборота. Существуют сезонные работы и их нужно во что бы то ни стало выполнить в срок.

Ведь впереди очередной осенне-зимний отопительный период. Это самая ответственная для тепловиков и вцелом для энергетиков пора. Нельзя из графика выпадать. Даже сейчас, когда из-за коронавируса нарушился привычный ритм работы и в целом нашей жизни.

В былые годы после празднования Дня Победы 9 Мая теплосеть полностью приостанавливала подачу горячей воды от ТЭЦ в дома бишкекчан. Для ремонта и профилактики оборудования. Как нынче?

- Без полного отключения не обойтись. Местные власти еще не приняли решение на сей счет. А мы пока делаем ту часть работ, которая возможна и в рабочих условиях, - подчеркивает Раимбеков.

К сожалению, могут возникнуть трудности с финансами. Денежные сборы за горячую воду, в том числе для нужд отопления, в последние месяцы заметно сократились. В госорганах рекомендуют не начислять пени за просрочку платежей. Дескать, в стране ЧП, люди сидят на самоизоляции по домам, не могут выбраться для оплаты счетов. Но ведь люди все равно выходят в магазины и аптеки. Да и по Интернету можно оплачивать, звоните в "Бишкектеплосеть", вам объяснят, как делать оплату по Интернету.

- Оплачивать горячую воду и вообще коммунальные услуги очень нужно. Не будет средств – оборудование останется без ремонта. Со старой техникой открывать новый отопительный сезон будет опасно и, попросту говоря, страшно, - переживает Уран Раимбеков.


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URL: https://www.vb.kg/387461
Теги:
Бишкектеплосеть, ТЭЦ, вода, Интернет, отключение воды, ремонт, День Победы, Бишкек, коронавирус
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