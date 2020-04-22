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Восьмая жертва COVID-19: умерла еще одна кыргызстанка

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- Александра Василькова
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Сегодня утром в Республиканской клинической больнице скончалась женщина с положительным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Поясняется, что пациентке было 53 года. Она поступила в больницу 5 апреля в тяжелом состоянии и была госпитализирована в реанимацию.

До этого она получала лечение в Кеминской больнице с 1 по 5 апреля. У нее были сопутствующие болезни сахарный диабет, гипертоническая болезнь высокого риска, болезнь сердца.

Отметим, это уже восьмой случай с летальным исходом из-за COVID-19 в Кыргызстане.

По состоянию на 22 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 612 зараженных коронавирусной инфекцией. При этом 147 из них медработники.

С отрицательным результатом на COVID-19 за время пандемии из больниц республики выписано 254 человека.


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URL: https://www.vb.kg/387464
Теги:
Минздрав, смертность, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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