Восьмая жертва COVID-19: умерла еще одна кыргызстанка

Сегодня утром в Республиканской клинической больнице скончалась женщина с положительным диагнозом COVID-19. Об этом сообщает Республиканский штаб.

Поясняется, что пациентке было 53 года. Она поступила в больницу 5 апреля в тяжелом состоянии и была госпитализирована в реанимацию.

До этого она получала лечение в Кеминской больнице с 1 по 5 апреля. У нее были сопутствующие болезни сахарный диабет, гипертоническая болезнь высокого риска, болезнь сердца.

Отметим, это уже восьмой случай с летальным исходом из-за COVID-19 в Кыргызстане.

По состоянию на 22 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 612 зараженных коронавирусной инфекцией. При этом 147 из них медработники.

С отрицательным результатом на COVID-19 за время пандемии из больниц республики выписано 254 человека.