В Бостери члены ОПГ до полусмерти избили мужчину. Найдена их машина

В селе Бостери Иссык-Кульской области члены организованной преступной группировки напали на парня, избили его, после чего скрылись на автомобиле. Об этом VB.KG сообщили источники.

В УВД Иссык-Кульской области подтвердили информацию о факте избиения. Мужчина поступил в больницу со следами избиения вечером 20 апреля. Медики сообщили об этом в правоохранительные органы. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Известно, что драка произошла в спортзале. Кроме того, в деле есть еще один потерпевший, он получил менее тяжкие повреждения и от госпитализации отказался.

- По данному факту начато досудебное производство по статье "Причинения тяжких телесных повреждений". Личности подозреваемых установлены, сейчас ведутся их поиски. Утверждать, что они являются членами ОПГ нельзя, так как расследование продолжается, и их пока не задержали. Также сейчас устанавливаются другие детали дела, - рассказали VB.KG в пресс-службе области.

Оперативники обнаружили автомобиль, в багажнике которого была арматура. Предположительно, подозреваемые уехали на этом автомобиле и бросили в горном районе.