Олег Панкратов снят с должности советника президента КР

Олег Панкратов освобожден от должности советника Президента Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Панкратов Олег Михайлович освобожден от должности советника президента Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

На какую именно "другую работу" не уточняется.

Напомним, Олег Панкратов был назначен советником президента 16 июля 2019 года.

Также, по данным пресс-службы президента, согласно поданному заявлению, Ташпаева Назгуль Аскеровна освобождена от должности заведующей отделом мониторинга социального развития Аппарата президента Кыргызской Республики.