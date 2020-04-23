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Олег Панкратов снят с должности советника президента КР

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- Оксана Гут
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Олег Панкратов освобожден от должности советника Президента Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ, согласно которому Панкратов Олег Михайлович освобожден от должности советника президента Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

На какую именно "другую работу" не уточняется.

Напомним, Олег Панкратов был назначен советником президента 16 июля 2019 года.

Также, по данным пресс-службы президента, согласно поданному заявлению, Ташпаева Назгуль Аскеровна освобождена от должности заведующей отделом мониторинга социального развития Аппарата президента Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/387482
Теги:
назначение, правительство, увольнение, Кыргызстан, Олег Панкратов
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