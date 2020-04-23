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Экономика КНР обладает достаточной прочностью для отпора удара от COVID-19

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- Нина Ничипорова
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Государственное статистическое управление КНР опубликовало данные функционирования китайской экономики в первом квартале этого года. Согласно предварительным подсчетам, ВВП Китая в первом квартале упал на 6.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как относиться к нынешней экономической ситуации? Журналист газеты "Цзинцзи жибао" взял эксклюзивное интервью у ректора Китайского народного университета Лю Вэя, который ответил на этот вопрос.

Лю Вэй отметил, что эпидемия оказывает огромное влияние на экономику Китая и мира. Со вспышкой эпидемии основные международные структуры, правительства разных стран и финансовые учреждения мира постоянно регулируют прогноз темпов экономического роста, вместе с этим, существуют значительные разногласия между ними. Макроэкономическая ситуация Китая в первом квартале этого года не только имеет важную справочную ценность для утверждения экономической политики на следующем этапе внутри страны, но и большое значение для всего мира.

По его словам, под воздействием эпидемии ВВП КНР в первом квартале этого года упал на 6.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря совместным усилиям народа всей страны Китай добился первоначальных успехов в борьбе с эпидемией. Китай уверен в способности одержать победу над эпидемией и избавиться от ее негативных последствий на экономику страны.

Во-первых, китайская экономика исторически обладает весьма мощной прочностью. С точки зрения исторического опыта, экономика КНР неоднократно демонстрировала прочность в ходе глобальных и региональных экономических кризисов, после которых показывала довольно быстрое развитие.

Во-вторых, по сравнению с прошлым месяцем зафиксировано положительное улучшение отдельных важных экономических показателей. В области восстановления производства, предприятия с достаточно большим оборотом практически полностью восстановили свою работу. В марте добавленная стоимость промышленных предприятий, превышающих установленный масштаб, опустилась на 1.1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, темпы падения по отношению к прошлым двум месяцам сократились на 12.4 п.п. Уровень производства этих предприятий уже в целом достиг аналогичного прошлогоднего показателя.

В сфере гарантии материальных условий жизни народа, реальный располагаемый подушевой доход жителей страны в первом квартале составил 8 тыс. 561 юань, номинальный рост – 0.8%. В первом квартале номинальный ВВП достиг 20.6 трлн. юаней, что ниже по сравнению с аналогичным периодом в прошлого года. В условиях падения номинального ВВП располагаемый подушевой доход жителей не только не упал, а наоборот, незначительно увеличился. Это означает, что в период эпидемии партия и правительство Китая придают большое значение вопросам материального благополучия населения.

В связи с относительно быстрым ростом уровня потребительских цен в первом квартале, реальный располагаемый доход жителей с учетом фактора роста цен снизился на 3.9 п.п.

Однако стабилизация потребительских цен будет способствовать увеличению фактического темпа роста располагаемого дохода жителей. Согласно новейшим данным, в марте индекс потребительских цен с 5.2% в феврале упал до 4.3%. Вслед за улучшением производства свинины и поставок продуктов питания, уровень цен будет стабилизироваться. Об этом пишет газета "Жэньминь жибао".


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URL: https://www.vb.kg/387483
Теги:
ВВП, Китай, экономика, коронавирус
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