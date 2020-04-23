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У кыргызстанцев, вернувшихся из Турции, диагностирован коронавирус

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- Екатерина Улитина
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У некоторых кыргызстанцев, которые прибыли на чартерном рейсе из Турции, найден коронавирус. Об этом в ходе брифинга сказал заместитель Министерства здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, пациенты с положительным анализом госпитализированы и получают лечение. Остальные находятся на домашнем карантине.

- У всех пассажиров чартерного рейса из Турции взяли анализ, они находились в обсервации. Сейчас в обсервацию помещены граждане, прибывшие из Новосибирска. У них также возьмут анализы, после обсервации они будут находится под домашним карантином, - сказал Усенбаев.

Напомним, в Кыргызстане зарегистрировано 631 случай заражения, за последние сутки выявлено 19 новых случаев, выздоровели – 48 пациентов.


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URL: https://www.vb.kg/387485
Теги:
Минздрав, Турция, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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