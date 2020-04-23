Кыргызстан укрепит сотрудничество со странами ЕАЭС в рыбоводстве

Развивать странам ЕАЭС сотрудничество в сфере аквакультуры (разведение и выращивание водных организмов) – такой призыв озвучили в Евразийской экономической комиссии. Здесь также разработали для этого комплекс необходимых мер.

Речь идет о разведении и выращивании рыб, ракообразных, моллюсков и водорослей в естественных и искусственных водоемах, на специально созданных морских плантациях, сообщили в ЕЭК.

По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна, в ЕАЭС также наблюдается рост в этой сфере. Так, за три года производство продукции аквакультуры в Армении увеличилось в 1,5 раза, Беларуси – на 15 процентов, Казахстане – в 5,4, Кыргызстане – в 2,3, России – в 1,3 раза.

Вместе с тем, как отмечается, потенциал государств Союза далеко не раскрыт, среднедушевое потребление товаров аквакультуры в них составляет всего один килограмм в год, или около 5 процентов от потребления рыбной продукции. Зато для обеспечения спроса населения стран ЕАЭС было импортировано в 2018 году 649,5 тыс. тонн ее - на сумму 2,2 млрд доларов.

"Актуальность развития такого сотрудничества в рамках ЕАЭС, - подчеркнул министр ЕЭК, - обусловлена также конъюнктурой мирового и внутреннего рынка Союза и общими вопросами развития рыбоводства в союзных государствах, которые целесообразно решать совместно. К числу проблемных вопросов относены нехватка качественного собственного рыбопосадочного материала, импортозависимость по кормам и лекарствам, высокий износ основных средств, недостаточное использование научного потенциала и другие".

В перечень мер, предложенных Евразийской экономической комиссией, включены пять блоков: в области ресурсного обеспечения, производства продукции аквакультуры, развития рынка, в сфере научно-инновационного сотрудничества, а также в области совершенствования нормативно-правовой и методологической базы, информационного обеспечения. Решение всех этих задач видится через реализацию совместных проектов, расширение производственной кооперации.

"Межгосударственное взаимодействие позволит предприятиям государств ЕАЭС заимствовать лучший опыт партнеров по Союзу, повысить эффективность национальных планов по развитию рыбного хозяйства, стимулировать расширение торгово-экономических отношений. Это, в свою очередь, будет способствовать расширению ассортимента рыбной продукции, импортозамещению средств и ресурсов производства, а также сбалансированному развитию внутреннего рынка", - подчеркнули в ЕЭК.