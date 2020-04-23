Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Объем денежных переводов может сократиться на 20 процентов

147  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями, общемировой объем денежных переводов в 2020 году ждет резкое сокращение, которое может составить 20 процентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всемирного банка.

По прогнозам, объем денежных переводов больше всего сократится в Европе и Центральной Азии - 27,5 процента. Далее следуют страны Африки к югу от Сахары (23,1 процента), Южная Азия (22,1 процента), Ближний Восток и Северная Африка (19,6 процента), Латинская Америка и Карибский бассейн (19,3 процента) и Восточная Азия и Тихоокеанский регион (13 процентов).

Отмечается, что объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии в 2019 году вырос почти на 6 процентов и достиг 65 миллиардов долларов. Крупнейшим получателем денежных переводов оставалась Украина, где в 2019 году зафиксирован рекорд - порядка 16 миллиарда долларов. На положении стран с менее крупной экономикой, которые зависят от поступления денежных переводов, таких как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, благоприятно сказалось восстановление экономической активности в России.

"Быстрые действия, благодаря которым будет проще отправлять и получать денежные переводы, окажут столь необходимую поддержку мигрантам и членам их семей. Эти действия включают в себя рассмотрение услуг, связанных с осуществлением денежных переводов, в качестве необходимых, а также облегчение доступа к ним для мигрантов", - отметил ведущий автор доклада и руководитель Глобального партнерства для передачи знаний в области миграции и развития (KNOMAD) Дилип Ратха.

Средняя стоимость перевода 200 долларов в страны этого региона в первом квартале 2020 года незначительно снизилась до 6,48 процента по сравнению с 6,67 процента годом ранее. Различия в стоимости переводов между коридорами существенна: самое высокое значение зафиксировано для переводов из Турции в Болгарию, самое низкое - для переводов из России в Азербайджан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387490
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  