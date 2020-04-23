Объем денежных переводов может сократиться на 20 процентов

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями, общемировой объем денежных переводов в 2020 году ждет резкое сокращение, которое может составить 20 процентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всемирного банка.

По прогнозам, объем денежных переводов больше всего сократится в Европе и Центральной Азии - 27,5 процента. Далее следуют страны Африки к югу от Сахары (23,1 процента), Южная Азия (22,1 процента), Ближний Восток и Северная Африка (19,6 процента), Латинская Америка и Карибский бассейн (19,3 процента) и Восточная Азия и Тихоокеанский регион (13 процентов).

Отмечается, что объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии в 2019 году вырос почти на 6 процентов и достиг 65 миллиардов долларов. Крупнейшим получателем денежных переводов оставалась Украина, где в 2019 году зафиксирован рекорд - порядка 16 миллиарда долларов. На положении стран с менее крупной экономикой, которые зависят от поступления денежных переводов, таких как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, благоприятно сказалось восстановление экономической активности в России.

"Быстрые действия, благодаря которым будет проще отправлять и получать денежные переводы, окажут столь необходимую поддержку мигрантам и членам их семей. Эти действия включают в себя рассмотрение услуг, связанных с осуществлением денежных переводов, в качестве необходимых, а также облегчение доступа к ним для мигрантов", - отметил ведущий автор доклада и руководитель Глобального партнерства для передачи знаний в области миграции и развития (KNOMAD) Дилип Ратха.

Средняя стоимость перевода 200 долларов в страны этого региона в первом квартале 2020 года незначительно снизилась до 6,48 процента по сравнению с 6,67 процента годом ранее. Различия в стоимости переводов между коридорами существенна: самое высокое значение зафиксировано для переводов из Турции в Болгарию, самое низкое - для переводов из России в Азербайджан.