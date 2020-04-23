COVID-19. Чем помогает местным властям "Кыргызкурорттуризм"?

На сегодняшний день, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в стране и прилагаемых мер по недопущению дальнейшего распространения COVID-19, проводится совместная работа с руководителями санаторно-курортных учреждений по поддержке местных штабов в усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Об этом VB.KG сообщила начальник управления "Кыргызкурорттуризма" ФПК Чынара Токобаева.

Он отметила, что санатории, курорты и дома отдыха Федерации Профсоюзов Кыргызстана на сегодняшний день законсервированы согласно правилам по противоэпидемическим мероприятиям проходящих у нас в республике. Они находятся в полной готовности для осуществления санаторно-курортного лечения граждан после завершения карантинного срока.

- На юге страны на территории санатория "Джалал-Абад" были подготовлены коттеджи для обсервации с размещением медицинских работников, нуждающихся в изоляции и дополнительном наблюдении. На территории санатория "Джергалан" в нескольких лечебных корпусах подготовлены места для обсервации и госпитализации пациентов и медицинских работников, проживающих в Иссык-Кульской области, - подчеркнула Чынара Токобаева.

Кроме того руководством управления Кыргызкурорттуризма ФПК и директором дома отдыха "Иссык-Куль" Алдаяром Кулукеевым принято решение о материальной поддержке местного штаба по оказанию адресной помощи продуктами питания социально-уязвимых слоев населения, проживающих в селе Бостери Иссык-Кульской области.