В МПА СНГ рассказали о кыргызстанцах в Великую Отечественную войну

Межпарламентская Ассамблея СНГ продолжает цикл публикаций, рассказывающих о том, как сражались народы братских республик в годы Великой Отечественной войны, как каждая из них защищала общую Родину. Очередной материал, подготовленный МПА, посвящен мужеству и самоотверженности, проявленным в 1941-1945 годах жителями Кыргызстана.

Уроженцы Кыргызстана на фронте

В Великой Отечественной войне участвовали около 360 тысяч кыргызстанцев, более 90 тысяч не вернулись с фронта. Орденами и медалями были награждены 150 тысяч воинов Кыргызстана, 29 из них стали полными кавалерами ордена Славы, 73 получили звание Героя Советского Союза.

Знаменитая 316-я стрелковая дивизия была сформирована в Кыргызстане и Казахстане. Командовал ею генерал-майор И. В. Панфилов - бывший военный комиссар Киргизской ССР. Осенью 1941 года в боях за Москву дивизия героически остановила наступление противника. За проявленную доблесть она была удостоена звания гвардейской и ордена Красной Звезды, а с 23 ноября носила имя своего командира, погибшего в сражении и получившего звезду Героя посмертно.

Боец Панфиловской дивизии Дуйшенкул Шопоков стал первым кыргызом - Героем Советского Союза. В легендарном бою у разъезда Дубосеково он, получив тяжелые ранения, подорвал фашистский танк, бросившись под него со связкой гранат. Среди других Героев Советского Союза, прославивших Кыргызстан, - Чолпонбай Тулебердиев и Даир Асанов. Красноармеец Тулебердиев в бою на берегу Дона 6 августа 1942 года закрыл своим телом вражеский дзот. Артиллерист Даир Асанов участвовал в обороне Сталинграда, а в бою под Харьковом 23 марта 1943 года уничтожил восемь танков, шесть бронемашин и 40 фашистов.

Долгое время оставался неизвестным подвиг летчика-кыргыза Исмаилбека Таранчиева. 18 марта 1944 года он, выполняя боевое задание под Нарвой, направил свой объятый пламенем самолет в скопление вражеских танков. 5 мая 1991 года летчику было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Значимый ущерб врагу нанес 660-й смешанный авиационный полк, сформированный в Кыргызстане на базе Фрунзенской школы пилотов. 790 боевых вылетов совершила летчица из Кыргызстана, Герой Советского Союза Евдокия Пасько, сбросившая на врага более 100 тонн бомб.

При штурме Берлина особую доблесть проявил политрук батальона, Герой Советского Союза Калыйнур Усенбеков. Выйдя в отставку в звании генерал-лейтенанта в 1987 году, он возглавил Совет ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Кыргызская экономика в годы войны

Уже в первый год войны колхозам и совхозам Кыргызстана удалось сдать больше зерна, хлопка, мяса и шерсти, чем в довоенном 1940-м. Всего за период 1941–1945 гг. кыргызские колхозы и совхозы заготовили 303,6 тысячи тонн хлеба и 22,3 тысячи тонн картофеля. В фонд обороны было сдано около 74 тысяч тонн зерна и более 8 тысяч тонн мяса. Кроме того, Красная Армия получила из Кыргызстана свыше 54 тысяч лошадей.

При этом свыше 30 тысяч кыргызстанцев были направлены на предприятия военной промышленности за пределы республики: на Урал, в Кузбасс, Караганду, Куйбышев. Дома их заменили женщины, подростки и старики.

Из западных и центральных районов СССР в республику были эвакуированы более 30 крупных заводов, фабрик и мастерских. Шло строительство и новых промышленных объектов. Всего за годы войны в Кыргызстане было введено в строй свыше 70 предприятий. Объем промышленной продукции в 1945 году по сравнению с 1940 годом возрос на 22%, продукции машиностроения и металлообработки - в 3,5 раза (машиностроения - более чем в 10 раз), производство электроэнергии - в 1,5 раза.

Кыргызстанцы активно посылали на фронт подарки: полушубки, валенки, ушанки, перчатки, шерстяные носки, телогрейки. Всего за годы войны республика направила советским бойцам 196 вагонов с подарками, 52 из них получили защитники Ленинграда.

На нужды Красной Армии жертвовались и деньги. Жители Кыргызстана внесли в Фонд обороны на постройку танков и боевых самолетов 189 млн рублей наличными деньгами, 964 млн рублей облигациями и 59 кг серебра.

Находившийся в глубоком тылу Кыргызстан стал базой для эвакуации жителей охваченных войной территорий. За 1941–1945 гг. в республику переселилось свыше 300 тысяч человек, 16 тысяч из них были вывезены из блокадного Ленинграда. Среди эвакуированных было около 3 500 детей.

В память о героях: горы Ала-Тоо будут напоминать о кыргызстанцах-освободителях Ржева

В городе Ржев (Российская Федерация) в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. будет установлен обелиск с изображением снежных вершин Ала-Тоо в окружении голубых тянь-шаньских елей. Монумент появится в память о более чем 17 тысячах кыргызстанцев, погибших в битве под Ржевом - одной из самых кровопролитных в истории Второй мировой войны.

Инициатива установки памятника всецело поддерживается Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым.

Делегация Кыргызстана неоднократно посещала город Ржев, принимала участие в памятных мероприятиях: акциях, посвященных Дню памяти и скорби 22 июня, панихидах по погибшим воинам на берегу Волги, захоронении останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ, митингах-реквиемах, рассказывает депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Бактыбек Турусбеков. В ходе одной из последних поездок в декабре прошлого года совместно с местными властями был утвержден эскиз памятника, заложена капсула в фундамент будущего обелиска. После этого начались строительные работы.

"Мы чтим бессмертный подвиг наших народов, который является образцом патриотизма, примером для будущих поколений и которому мы обязаны своей жизнью и мирным небом над головой. Доблесть и отвага наших ветеранов никогда не будут преданы забвению", - подчеркивает депутат. Отец парламентария и два брата отца воевали. "Я рос на их рассказах, с глубоким понимаем того, какой ценой советский народ отстоял нашу свободу и какое это счастье - жить под мирным небом. Мы должны показать нынешнему поколению величие подвига дедов и прадедов, завоевавших Победу, их самоотверженность. Низкий поклон нашим ветеранам и труженикам тыла!", - говорит Бактыбек Турусбеков.

Пока существуют эти нити, мы всегда сможем понять друг друга

Снайпер из Кыргызстана Абыкей Токталиев был настоящим героем. У родных остались его письма с фронта, а также письмо из политотдела с добрыми словами в адрес бойца. Но долгие годы они не имели точной информации о том, как он умер и где был похоронен, рассказывает племянник Абыкея Токталиева депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев.

В упомянутом письме из политотдела полка сообщалось, что кыргызский снайпер в течение только одного месяца ликвидировал 26 гитлеровцев. А в приказе командира полка № 237 от 10 июля, изданном в связи с годовщиной со дня формирования воинской части, упоминается и имя кыргызского воина: "Красноармейцы, командиры и политработники показали образцы преданности в защите города Ленина, образцы героизма и презрения к смерти. Многие из них пали смертью храбрых, заслужив светлую память потомства народов страны. К таковым относится и снайпер Абыкей Токталиев… Вечная память павшим героям!".

Несколько лет назад Каныбек Иманалиев направил запрос в Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации в надежде узнать, где был похоронен его родственник. Помощь в этом оказал российский коллега кыргызского парламентария - депутат Государственной Думы генерал-полковник Виктор Заварзин. Так удалось узнать, что рядовой 947-го стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии Токталиев Абыкей, 1920 года рождения, уроженец Фрунзенской области, умерший от ран 7 июля 1942 года, похоронен у перекрестка шоссейных дорог в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Родственники Абыкея смогли найти место его захоронения, принесли к нему горсть родной земли, возложили венки и помолились.

История молодого снайпера-кыргыза, погибшего летом 1942 года под Ленинградом, - одна из миллионов нитей, которые связывают постсоветское пространство, образуя нашу общую историческую память. Пока существуют эти нити, мы всегда сможем понять друг друга, какие бы сложные вопросы ни поставила перед нами жизнь, считает депутат.

Как сообщили в Межпарламентской Ассамблее СНГ, в полном объеме материалы, рассказывающие о кыргызстанцах-героях войны, будут опубликованы в журнале "Диалог" (международный аналитический журнал, издаваемый МПА), который посвящен 75-летию Победы.