Польские специалисты совместно с коллегами из Республиканской клинической инфекционной больницы оказывают медицинскую помощь пациентам, которые в эти дни проходят там лечение.

Как сообщил VB.KG главный врач клиники Гулжигит Аалиев, за два дня две группы из польских и кыргызских специалистов работали в реанимации и в других отделениях больницы. Специалисты из Польши делятся своим опытом в лечении больных COVID-19, который они получили, когда были в провинции Ломбардия в Италии.

Также польские специалисты отметили, что все методики и тактика лечения больных с коронавирусной инфекцией в РКИБ проводятся правильно. По их мнению, материально-техническое оснащение организовано на высоком уровне, имеется все необходимое оборудование для лечения больных.

Главный врач РКИБ Гулжигит Аалиев добавил, что между специалистами двух стран проходит и взаимный профессиональный обмен опытом. Ежедневно специалисты обсуждают тактику лечения больных и делятся своими наблюдениями.