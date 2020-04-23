Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Специалисты из Польши делятся своим опытом в лечении больных COVID-19

42  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Польские специалисты совместно с коллегами из Республиканской клинической инфекционной больницы оказывают медицинскую помощь пациентам, которые в эти дни проходят там лечение.

Как сообщил VB.KG главный врач клиники Гулжигит Аалиев, за два дня две группы из польских и кыргызских специалистов работали в реанимации и в других отделениях больницы. Специалисты из Польши делятся своим опытом в лечении больных COVID-19, который они получили, когда были в провинции Ломбардия в Италии.

Также польские специалисты отметили, что все методики и тактика лечения больных с коронавирусной инфекцией в РКИБ проводятся правильно. По их мнению, материально-техническое оснащение организовано на высоком уровне, имеется все необходимое оборудование для лечения больных.

Главный врач РКИБ Гулжигит Аалиев добавил, что между специалистами двух стран проходит и взаимный профессиональный обмен опытом. Ежедневно специалисты обсуждают тактику лечения больных и делятся своими наблюдениями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387497
Теги:
Польша, Кыргызстан, врачи, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  