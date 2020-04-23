Бабанов с народом или только на словах..?

Вчера на странице Омурбека Бабанова появились слова соболезно]вания по поводу безвременной смерти акына Элмирбека Иманалиева.

"Улетела еще одна звезда кыргызского народа. Наш брат, который говорил горькую правду. Ты должен был жить, Элмирбек. Каждое твое произведение, каждое твое слово сокрушает нас. Пусть земля тебе будет пухом. Твой светлый лик, твои слова и песни остались с народом на вечно", - написал Бабанов в Facebook.

Трогательный пост и, одновременно, совершенно неуместный и бестактный. Даже фальшивый.

По-хорошему, Омурбеку Токтогуловичу стоило бы выразить слова поддержки семье акына напрямую. Запись же в социальной сети – это всего лишь демонстрация сочувствия, а не реальное сострадание. Более того, это политический ход: пусть все видят, что я на одной волне с народом.

Такого рода посты в интернете – это фирменный стиль Бабанова. Помните, как в период своего изгнания он публиковал пространные и пафосные тексты, адресованные ни много, ни мало кыргызскому народу.

С начала пандемии он тоже уже успел выступить с советами не нарушать самоизоляцию, а также с рекомендациями Минздраву. Так потихоньку набирает политические очки, подпитывая симпатии электората правильными словами. Очень удобно, потому что не приходится тратить энергию и ресурсы на реальную поддержку народа.

Между тем, простым людям сегодня нужны не слова, а адресная помощь. В конце концов, именно этим сейчас занимаются все, кто хоть сколько-то переживает за судьбу кыргызстанцев и страны в целом: политики, бизнесмены, правозащитники, все, кто может.

Депутат Бишкекского городского кенеша Адиса Имангазиева, например, сама покупает продуктовые наборы и доставляет их на автомашине малоимущим горожанам, находящимся из-за коронавируса на карантине.

Депутаты ЖК, те, что на слуху, и те, о которых мы мало что знаем, тоже не остаются в стороне.

Исхак Пирматов раздал 200 малообеспеченным семьям муку, а также маски и санитайзеры жителям Ала-Букинского и Чаткальского районов. Алмазбек Акматов оказал гумпомощь медучреждениям и населению Нарныского района на 700 тысяч сомов. Сагындык Келдибаев раздал малообеспеченным семьям Узгенского района 15 тонн муки и 1 тонну растительного масла. Пархат Тулендыбаев передал комендатуре города Бишкек 10 комплектов защитных костюмов, 750 литров дезинфицирующих средств, более тысячи масок и 500 пар перчаток. Зарылбек Рысалиев совместно с активистами Бишкека кормил сотрудников блокпостов в столице и раздавал продовольствие сотрудникам милиции, медработникам и служащим муниципального предприятия "Тазалык".

Пресловутые Матраимовы развозят нуждающимся мешки с мукой, масло, покупают медицинские маски, экспресс-тесты и портативные аппараты ИВЛ.

На фоне всех этих людей Бабанов сегодня смотрится очень невыгодно. Хотя мы, конечно, не забыли о том, что он выделил пять миллионов сомов в фонд борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Кыргызстане. Но, согласитесь, это не самый широкий жест со стороны человека, входящего в число самых богатых людей республики. Тем более, что все прекрасно знают, что даже на свое увлечение породистыми скакунами он тратит гораздо больше.