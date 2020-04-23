Президент поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 апреля, поздравил кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан.

Текст поздравления главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие мусульмане!

От чистого сердца поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан, который способствует очищению нашего духовного мира, углублению нравственности, приумножению чистых помыслов и укреплению надежды на лучшее.

Значение этих дней, призывающих к единению общества, межнациональному согласию, взаимной поддержке - весьма велико. Эти высокие качества особенно необходимы нам в сегодняшнее непростое время.

Всем вам желаю крепкого здоровья, счастливой жизни, спокойствия в сердцах и воплощения самых сокровенных пожеланий!

Пусть Всевышний примет ваш пост! Дарует народу согласие, и мир на нашей земле!"