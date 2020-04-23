"Стране нужны практики, а не теоретики". Чем вызваны перестановки во власти

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в связи с переходом на другую работу от должности был освобожден его советник Олег Панкратов. Также, из президентского аппарата ушла заведующая отделом мониторинга социального развития Назгуль Ташпаева.

Увольнение сразу двух чиновников из президентского аппарата сегодня, вероятно, означает, что происходит процесс оптимизации этой структуры.

Уже сегодня понятно, что экономические последствия карантина для нашей страны будут весьма серьезными. По всей республике, возможно, тысячи малых и средних бизнесов вынуждены будут закрыться, ущерб будет нанесен и крупным предприятиям, что приведет к сокращению числа рабочих мест. Приедут трудовые мигранты, потерявшие работу в соседних странах, и резко возрастет безработица.

Все это предполагает, что перед государством встанут очень непростые задачи. В частности, оказание помощи социально-уязвимой части населения должно будет стать одним из основных приоритетов для руководства нашей страны. Значит, нужны будут реформы систем социальной защиты, соцобеспечения.

Проводить в жизнь эти новшества получится, только если экономика страны сможет воспрять после сегодняшнего кризиса. И здесь тоже многое будет зависеть от того, какой курс возьмет руководство КР.

Нашей стране едва ли стоит ждать после пандемии потребленческого взрыва, как это прогнозируют для других стран, – у большинства кыргызстанцев просто не будет средств, чтобы с размахом праздновать окончание всепланетного карантина. Поэтому перед органами государственного управления будет стоять достаточно сложная цель – перековать экономику республики в соответствии с полученным опытом. Необходимо будет изменить очень много параметров в экономической модели Кыргызстана, чтобы она обрела устойчивость и, насколько это возможно, независимость от внешних факторов влияния.

Речь идет о том, что государству придется рассмотреть возможность самой широкой поддержки для фермеров и производителей, стимулировать создание новых производственных предприятий, начинать масштабные национальные или транснациональные проекты, которые дадут кыргызстанцам рабочие места со стабильным доходам, улучшать условия для инвесторов.

Для разработки и проведения в жизнь экстренных и максимально эффективных мер по реанимации экономики или даже по ее реорганизации, теоретических выкладок недостаточно. То есть руководству страны, в частности, президенту для решения этих задач понадобится крепкая команда практиков. И, возможно, именно эта необходимость и объясняет нынешние кадровые перестановки в президентском аппарате.