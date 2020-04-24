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Ду Дэвэнь: Опыт китайских врачей поможет справиться с коронавирусом в КР

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- Нина Ничипорова
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Чрезвычайный и полномочный посол КНР в КР госпожа Ду Дэвэнь встретилась с вице-премьер-министром КР Аидой Исмаиловой. На встрече также присутствовали члены группы медицинских специалистов из КНР, министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов, заместитель министра иностранных дел КР Нурлан Абдрахманов.

Госпожа Ду Дэвэнь отметила, что прибытие группы медиков из Китая в ключевой момент борьбы против коронавируса было согласовано во время последнего телефонного разговора председателя КНР Си Цзиньпина и президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Она выразила надежду на то, что работа группы китайских медиков поможет их кыргызским коллегам в борьбе с эпидемией. Госпожа посол поблагодарила кыргызскую сторону за теплый прием китайских медиков и призвала их провести откровенный обмен мнениями с кыргызскими специалистами. "Опыт китайских врачей, победивших коронавирус в своей стране, поможет справиться с ним и в Кыргызстане. А сотрудничество медиков двух стран укрепит дружбу между нашими народами", - сказала посол Ду Дэвэнь.

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова от имени правительства поприветствовала объединенную рабочую группу медиков из Китая и поблагодарила правительство Поднебесной за огромную поддержку и помощь в борьбе с эпидемией. Она отметила, что Китай принял решительные и твердые меры сразу после вспышки коронавируса и добился замечательных результатов. "Кыргызский народ восхищается твердостью и сплоченностью китайского народа, который проявил свои лучшие черты во время борьбы с эпидемией. Кыргызстан готов учиться на опыте Китая и продолжать совершенствовать свои возможности по профилактике и борьбе с эпидемией. Мы предоставим все условия для работы группы медиков из Китая", - добавила она.

Хайбунур Юшан, руководитель рабочей группы медиков, заместитель губернатора Кызылсу-Кыргызского автономного округа Синьцзян-Уйгурского автономного района и министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов также подчеркнули, что совместная борьба с коронавирусом еще больше сблизит наши страны и народы. На встрече были подписаны документы по передаче медицинских материалов.


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URL: https://www.vb.kg/387517
Теги:
Китай, Кыргызстан, медики, посол, коронавирус
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