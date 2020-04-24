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Дети с онкологией в Оше не получат лекарств. Не выделили денег

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- Екатерина Улитина
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Детская онкология в Оше не получит средств на покупку лекарств. Об этом сообщила в социальных сетях Директор Общественного Фонда "Помогать Легко" Динара Аляева.

Напомним, правительство выделило 160 млн сомов на покупку препаратов для онкологических пациентов. Из них 100 млн сомов потратят на лекарства для взрослых, 60 млн – для детей.

- Из 60 миллионов сомов на лекарства для детской онкологии, отделение в Оше не получит ничего! Вот так. Почему в нашей стране может твориться вот такой идиотизм? Ошское детское отделение онкологии все так же работает в режиме ЧС, принимает только экстренных пациентов. Потому что из трех врачей сейчас работают всего два. Некому работать! Еще почему? Потому что нет лекарств! В отделении нет аспарагиназы, цитозара, метотрексата, дактиномицин, тромбомассы и друнгих лекарств. Сегодня троим больным детям были вынуждены, из- за отсутствия лекарств, назначить паллиативную химиотерапию! Что это значит? Это значит, что на три маленькие жизни через месяц станет меньше в нашей стране! Потому что правительство провалилось в обеспечении лекарствами для больных детей! Посмотрите в глаза родителям этих детей если посмеете! – написала Аляева.

Ранее сообщалось, что онкобольные не получают лечения из-за отсутствия лекарств. Часть из препаратов заказали, но из-за закрытых границ, поставки остановились, на ряд препаратов не нашлось поставщиков.

Министерство здравоохранения КР пока не комментирует ситуацию с покупкой лекарств для детской онкологии в Оше.


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URL: https://www.vb.kg/387523
Теги:
дети, лекарства, здравоохранение, онкология, Ош, Кыргызстан, Минздрав
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