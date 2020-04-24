Кыргызстанцы выдвинуты на Московскую литературную премию

Произведения писателей из Кыргызстана Абибиллы Пазылова и Улана Дуйшеналы включены в шорт-лист Московской литературной премии за 2019 год. В такой перечень вошли разножанровые работы еще ряд мастеров слова из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Московская литературная премия - престижная международная награда в области литературы, появившаяся при поддержке культурных организаций и ведомств Москвы. Учредители - Интернациональный союз писателей, редакция литературного журнала Союза писателей РФ "Российский колокол".

Интернациональный Союз писателей (Международный Союз писателей, поэтов, авторов-драматургов и журналистов) является крупнейшей в мире организацией профессиональных писателей. Был основан в 1954 году. До недавнего времени штаб-квартира организации находилась в Париже, в данный момент основное подразделение расположено в Москве.

На Московскую премию в области литературы могут выдвигаться авторы, работающие во всех жанрах. Язык, на котором они пишут, русский и любой язык стран участниц Интернационального Союза писателей. Номинации – поэзия, малая проза, большая проза, драматургия, эссеистика, критика, фантастика, переводы, журналистика.

Абибилла Пазылов с пьесой "Жаабарс" был выдвинут на эту премию в номинации "Драматургия", Дуйшеналы Улан с романом "Звездный факел" - в номинации "Фантастика".

Как пояснил VB.KG сам Улан Дуйшеналы, на конкурсе приняли участие более 2000 авторов.

"252 в номинации "Фантастика". Из них в финал вышли 9 фантастов, в том числе и я. Очень прошу морально поддержать. Научно-фантастический роман "Звездный факел", о том, как я реально зажег в небе звезду любви", - сказал он.