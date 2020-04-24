В РФ призвали позаботиться о мигрантах в период пандемии

В Федерации мигрантов России поддержали инициативу, выдвинутую на днях Агентством стратегических инициатив (крупнейшая в стране НКО, учрежденная правительством в 2011 году по инициативе президента РФ). АСИ призвало в период ограничительных мер в связи с распространением коронавируса временно уравнять мигрантов в правах с гражданами России, для получения пособия по безработице и ряда других льгот и выплат.

О поддержке этого предложения заявил президент Федерации мигрантов РФ (ФМР) Вадим Коженов в эфире российского телевидения. И высказался за то, чтобы для начала оказать таким людям помощь с жильем и едой.

Говоря о миграционном сообществе в России, Коженов отметил, что оно сегодня составляет 10 миллионов человек. А в случае с выходцами из Центральной Азией назвал три основные по численности диаспоры - узбекскую, таджикскую и кыргызскую.

"Около 800-900 тысяч мигрантов- из Таджкистана, примерно столько же из Кыргызстана и порядка двух миллионов - из Узбекистана. Население всех трех стран Прибалтики - 7 миллионов. Получается, что в России – полторы Прибалтики таких мигрантов", сказал он.

Многие из них, по словам Вадима Коженова, сегодня оказались в бедственном положении.

"Я разговаривал с дипломатами всех основных стран исхода мигрантов в Россию, и понятно, что авиарейсы между ней и этими государствами восстановятся еще не скоро. Это надо принять и успокоиться. А дальше нужно максимально занять людей, чтобы они могли заработать себе денег. Еще 8 апреля мы провели очень серьезный опрос. Согласно ему, уже на этот день порядка восьми процентов мигрантов не имели средств к существованию. Мы развозили еду, и у нас на старте этой акции было ощущение, что мы такие Деды Морозы. А в финале возникло угнетающее ощущение, что пришла беда. И она с каждым днем все сильнее. Деньги у людей заканчиваются, стройки закрыли, рестораны закрылись еще раньше, такси просели на 80 процентов, а клиент – полностью, потому что просела вся торговля" (известно, что значительная часть приезжих из Кыргызстана в РФ занята как раз в строительной, транспортной отраслях, а также в сервисной и торговой сферах – VB.KG).

Критически оценил глава ФМР и высказываемые в российском обществе предложения об отправке мигрантов на родину. И причину видит не только в отсутствии сегодня транспортного сообщения с данными государствами: "Когда возникла вся эта эвакуация, в Таджикистан улетело где-то 1300 человек, в Узбекистан – 1.5 тысячи, в Кыргызстан, по-моему, 5500. Но это такие крохи. Если даже все самолеты запустить, нельзя вывезти этих людей ни за день, ни за неделю, ни за месяц, их слишком много".

"Надо относиться с уважением к этим людям, которые работают здесь, чтобы нам было лучше, работают за очень небольшие деньги", - заявил глава ФМР.

Вадим Коженов также высказался по поводу опасений, что безработные мигранты могут повлиять на криминогенную обстановку: "Я бы не сгущал краски, что завтра все мигранты пойдут грабить. Но если вдруг будет рост преступности, он будет экспотенциальный. Людям просто нечего есть. И нужно максимально быстро возобновить все работы. Если мы, к примеру, говорим о Москве, то это – сфера благоустройства. Пусть они перекладывают дороги, тротуары, бордюры, все, что угодно, красят заборы, убирают парки. Дайте людям заработать! Чтобы они могли заплатить за жилье, купить себе еду. И дождаться момента, когда откроется авиасообщение, чтобы спокойно улететь домой, как-то отдохнуть от этого всего, а потом спокойно вернуться и работать".

"Сейчас обсуждается вопрос о помощи мигрантам, которые оказались в крайне бедственном положении. Давайте через несколько дней вернемся к этой теме, возможно, будет положительный опыт, который можно будет распространить на всю страну, как очень хороший пример. Но пока ситуация весьма печальная", - высказал свое мнение президент Федерации мигрантов России.