Комендатура предлагает смягчить карантин. Кому разрешат работать?

Комендатура предлагает смягчить карантин и расширить список разрешенных видов деятельности. Об этом сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев в ходе брифинга.

- Мы проанализировали ситуацию. В первую очередь необходимо запустите те сферы деятельности, где работали граждане на однодневном заработке. В первую очередь это стройки, станции технического обслуживания, вулканизации и такси, - сказал Алмазбек Орозалиев.

Он подчеркнул, что даже после разрешения выйти на работу, все должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Напрмиер, в салоне такси не должно находиться одновременно более двух пассажиров.

- Соблюдение дистанции, ношение масок, санитарная обработка, дистанцирование – все это останется обязательными условиями работы. Мы можем рассмотреть данные сферы деятельности, но за нарушения мер предосторожности будут жесткие наказания, - предупредил комендант.

Судя по всему, послабления карантинных мер может быть введено после 30 апреля.

Напомним, в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде с 25 марта действует режим ЧП в связи с угрозой распространения коронавируса. Запрещены все виды деятельности не связанные с обеспечением жизнедеятельности городов.