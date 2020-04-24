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Комендатура предлагает смягчить карантин. Кому разрешат работать?

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- Екатерина Улитина
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Комендатура предлагает смягчить карантин и расширить список разрешенных видов деятельности. Об этом сообщил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев в ходе брифинга.

- Мы проанализировали ситуацию. В первую очередь необходимо запустите те сферы деятельности, где работали граждане на однодневном заработке. В первую очередь это стройки, станции технического обслуживания, вулканизации и такси, - сказал Алмазбек Орозалиев.

Он подчеркнул, что даже после разрешения выйти на работу, все должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Напрмиер, в салоне такси не должно находиться одновременно более двух пассажиров.

- Соблюдение дистанции, ношение масок, санитарная обработка, дистанцирование – все это останется обязательными условиями работы. Мы можем рассмотреть данные сферы деятельности, но за нарушения мер предосторожности будут жесткие наказания, - предупредил комендант.

Судя по всему, послабления карантинных мер может быть введено после 30 апреля.

Напомним, в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде с 25 марта действует режим ЧП в связи с угрозой распространения коронавируса. Запрещены все виды деятельности не связанные с обеспечением жизнедеятельности городов.


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URL: https://www.vb.kg/387533
Теги:
безработица, Бишкек, Кыргызстан, экономика, коронавирус, карантин, Минэкономики
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