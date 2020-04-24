Горбачев вспомнил о "врагах перестройки". А о Кыргызстане он помнит?

Исполнилось ровно 35 лет апрельскому 1985 года пленуму ЦК КПСС, на котором только что избранный генеральным секретарем ЦК Михаил Горбачев провозгласил курс на перестройку, всего за шесть лет радикально изменившую СССР и весь мир и приведшую к образованию новых независимых государств.

По случаю юбилея того пленума экс-генсек ЦК и экс-президент СССР дал интервью РИА Новости, в котором заявил, что его курс на перестройку был в основном верным, потому что по-старому больше нельзя было жить.

- Срыв перестройки в 1991 году стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости Михаил Горбачев.

В четверг исполняется 35 лет со дня апрельского пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки. Горбачева нередко называют "отцом перестройки", он стал генеральным секретарем ЦК незадолго до того пленума.

В ГКЧП входили 8 человек: Геннадий Янаев- вице-президент СССР, исполняющий обязанности президента СССР 19 - 21 августа 1991 года, Олег Бакланов Олег Дмитриевич - первый заместитель председателя Совета обороны СССР, Владимир Крючков-председатель КГБ СССР, Валентин Павлов- премьер-министр СССР, Борис Пуго - министр внутренних дел СССР, Василий Стародубцев - председатель Крестьянского союза СССР, Александр Тизяков - президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, Дмитрий Язов - министр обороны СССР.

Все они отрицали, что виновны в крахе перестройки и обвиняли в этом самого Горбачева.

А на сей раз, в четверг, 23 апреля, в полемику с Михаилом Горбачевым вступил возглавлявший в 1991-1994 годах Верховный Совет Беларуси Станислав Шушкевич. Он заявил журналистам, что "89-летнему Горбачеву в его возрасте лучше не врать. Ясно, что виноватыми можно обвинить кого угодно. Горбачев очень много сделал положительного, но потом стал тормозом", - считает Шушкевич. Он посоветовал бывшему советскому президенту раскаяться и признаться в своих ошибках.

Между тем сейчас Михаил Горбачев занят подготовкой своих мемуаров. И кыргызстанцев интересует: что он напишет про страну Ала-Тоо?

Непосредственно Кыргызстаном связано несколько ярких страниц политической биографии Горбачева.

Основательно забытый исторический факт таков. Свою оказавшуюся самой последней поездку по СССР ее первый и единственный президент совершил именно в Бишкек. Его лайнер прилетел в "Манас" поздним вечером 22 ноября 1991 года, Горбачева отвезли первым делом в здание Академии наук, где он выступил перед аксакалами-академиками. 23 ноября состоялась поездка Горбачева на Кантскую МИС и в колхоз "Кызыл Октябрь" Кеминского района, посещение "Ошского рынка" в Бишкеке, выступление перед республиканским активом в "Белом доме".

Кыргызстанцам запомнилось, что одно из своих выступлений у нас он начал необычно. Отхлебнув водичку или что там было из стакана, он позволил себе самокритично пошутить: "Ни одно выступление, увы, не обходится без воды". Все смеялись и аплодировали. Хотя было не до шуток: уже 25 декабря Горбачев заявил, что СССР прекращает свое существование.

Второй раз Горбачев приезжал в Кыргызстан жарким летом 1997-го года по приглашению знаменитого писателя Чингиза Айтматова на очередной Иссык-Кульский международный форум под айтматовской эгидой.

Накануне форума Горбачев дал интервью корреспонденту газеты "Вечерний Бишкек" автору этих строк (было опубликовано 17 июля 1997-го), Главная мысль Горбачева: "Любой призыв к восстановлению прежнего Союза считаю реакционным".

Вспомнит ли Горбачев в своих мемуарах об этих поездках в Кыргызстан? И о том, что в конце 1991-го он предлагал пост премьер-министра СССР руководителю Казахстана, а вице-президента – руководителю Кыргызстана? Из истории слова не выкинешь.