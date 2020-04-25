"Зачем нам гастарбайтеры?". В России ищут решения проблем с мигрантами

Ситуация, в которой оказались в России трудовые мигранты в период пандемии коронавируса, обсудили эксперты 23 апреля на Первом канале. Своими мнениями они обменялись в рамках очередного выпуска популярного ток-шоу "Время покажет".

Открывая дискуссию, ведущий Артем Шейнин отметил, что сейчас в российских СМИ и соцсетях все активнее говорят о возможных проблемах от мигрантов, которые вынужденно остаются в РФ, о росте преступности в связи с этим. "Если проблема существует, то каковы ее масштабы и возможные пути решения?", - задался ведущий вопросом.

Отвечая на него, президент Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов заявил: "На данном этапе ситуация абсолютно под контролем властей России, мы не видим никакого взрывного роста преступности, ни даже сколь-нибудь существенного ее роста, за исключением отдельных ситуаций, которые действительно происходят". Вместе с тем, в ряде московских хостелов, где проживают мигранты, "совсем все печально": "У людей уже нет денег на элементарную еду. Мы планируем на следующей неделе большую акцию. Диаспоры будут помогать собирать деньги и покупать продукты".

В свою очередь, Алексей Журавлев, депутат Госдумы РФ, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта не согласился с предложением Агентства стратегических инициатив уравнять мигрантов в правах с гражданами России, для получения пособия по безработице и ряда других льгот и выплат: "Если людям не давать работы и денег, они, естественно, начнут как-то выживать. Пойдут что-то воровать, отнимать. Но я против выдачи денег мигрантам, считаю, что нужно идти по пути обеспечения их продуктами. Мы посчитали, что на одного человека в месяц понадобится для этого несколько тысяч рублей. Вот это государство обязано сделать".

Игорь Кимаковский, эксперт Центра социально-консервативной политики, поднял вопрос подсчета нуждающихся мигрантов, характерной, по его словам, для разных сфер:

"По моему мнению, на данный период необходимо провести амнистию для тех людей, которые находятся в "серой" и "черной" зоне. Их очень много, мы должны им сказать: "Если выйдете из тени, мы не будем вас депортировать и должны оценить, сколько вас". Это пока не сделано. Я общался с одним из руководителей Ассоциации строительной промышленности РФ, он даже не может сказать, сколько у них в серой зоне строителей. Сообщил, что только сейчас по Московскому региону освободилось от 1500 до 300 тысяч иностранцев, по причине заморозки строек. Но они продолжают там жить в бытовках".

"По данным МВД, в стране сейчас находится 6 миллионов мигрантов. Мы оцениваем этот показатель в 10 миллионов. У нас же есть еще данные стран исхода, куда я езжу, разговариваю там", - уточнил президент ФМР Вадим Коженов.

"В хостелах их нельзя оставлять, потому что они остаются там без должного медицинского надзора. Вижу два способа. Тем, кто хочет уехать, дать такую возможность. И - создавать на этот период летние карантинные лагеря, где мигрантов можно учесть и обеспечить медпомощью", - убежден Игорь Кимаковский. Он также посетовал, что в РФ нет мощного консультационного органа, который мог бы решить эту проблему. И высказался за необходимость для ее обсуждения посадить за один стол представителей правительства, силовых структур, руководителей диаспор.

С одним из предложений Кимаковского не согласился известный писатель и публицист Захар Прилепин: "Проблемы миграции накапливались годами и десятилетиями, и тут мы резко с ними столкнулись. Но как будем создавать эти лагеря, где этих людей должны принимать, проверять? Мы выгоним на улицу несколько миллионов человек, они напуганы, дезориентированы, ничего не знают, будут бояться, прятаться, перебегать в другие квартиры. И, конечно, не выйдут из "серой" зоны, не станут проверяться. Надо давать мигрантам ну если не деньги, так продукты".

"Почему-то мы забываем в этой ситуации про работодателей, отвечающих за своих работников. Ну а если давать пособия, то будет, как обычно, - получили деньги, отправили на родину. А сами будут также голодать", - полагает Иван Соловьев, член научного совета Следственного комитета РФ:

"У нас сейчас не только коронавирус, но и экономический кризис, который только начинается. И зачем нам в нем трудовые мигранты. Если в России, по прогнозам, увеличится безработица с 2.5 до 8 миллионов человек, нам зачем чужие граждане, которые занимают рабочие места наших граждан? Предлагаю депортировать тех, за кого не подписывается работодатель. Если он дает список конкретных людей, то он за них отвечает, кормит, обеспечивает заработком. А других надо отправлять на родину".

"Я сильно сомневаюсь, что те страны, откуда они приехали, готовы их принимать. Поскольку такое количество мужиков, которым по возвращении нечем кормить семьи, никому в этих государствах не нужны, и мы много раз об этом говорили. Во многом именно поэтому эти люди здесь, в России, и находятся, чтобы обеспечить стабильность в своих странах. И нам надо понять, сколько мигрантов сейчас пребывают у нас в ситуации критической, близкой к катастрофе. А уже дальше понимать, что с ними делать", - заявил Артем Шейнин.