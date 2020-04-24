Олег Панкратов (Кыргызстан) стал министром ЕЭК

Членом Коллегии (министром) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии стал Олег Панкратов (Кыргызстан). Решение об этом принято Высшим Евразийским экономическим советом, сообщили в ЕЭК.

Как проинформировали в ЕЭК, Олег Михайлович Панкратов родился 1 января 1969 года в городе Джалал-Абаде. В 2010-2013 годах являлся заместителем министра экономики, в 2015-м, а также в 2018-2019 годах - министром экономики КР.

В 2015-2017 годах он – вице-премьер-министр, с 2019-го - советник президента Кыргызской Республики.

Олег Панкратов также - Государственный советник государственной службы 3 класса.

Напомним, что до недавнего времени пост министра Евразийской экономической комиссии по таможенному сотрудничеству занимал соотечественник Олега Панкратова Нурлан Акматов. 15 апреля он был назначен директором представительства Евразийского банка развития в Кыргызской Республике.