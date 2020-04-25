Очереди и тонны антисептика: Корея провела всеобщие выборы при пандемии

В Республике Корея прошли парламентские выборы. Страна стала первой в мире, где выборы были организованы на фоне эпидемии COVID-19. Сообщили VB.KG в посольстве Республики Корея в Кыргызстане.

На 14 330 избирательных участках, которые были открыты с 06:00 до 18:00, гражданам предстояло выбрать 300 депутатов Национального собрания. Отличительной чертой голосования стали длинные очереди на избирательных участках. Это объяснялось тем, что из-за эпидемии граждане соблюдали правила социального дистанцирования, предписывающие находиться друг от друга на расстоянии не менее одного метра.

Очереди стали появляться еще до открытия участков в шесть часов утра, растянувшись на несколько сотен метров, и продолжали расти по мере подхода избирателей. Сам процесс голосования также занимал намного больше времени, чем обычно.

Как рассказали в посольстве Республика Корея в Кыргызстане, на прошлых выборах граждане могли зарегистрировать свой голос, просто просканировав отпечаток пальца: в стране существует общенациональная база биометрических данных, позволяющая мгновенно идентифицировать любого совершеннолетнего гражданина. Однако в условиях эпидемии власти посчитали этот способ потенциально опасным с точки зрения распространения коронавируса. Поэтому избиратели должны были иметь с собой удостоверение личности, данные которого переписывали члены избирательной комиссии.

Кроме того, в этот раз в выборах приняли участие рекордное число политических партий и кандидатов, что требовало от голосующих больше времени для того, чтобы найти их в бюллетене.

Граждане в целом с пониманием отнеслись к долгому ожиданию. "В нынешней опасной ситуации необходимо было проявлять дополнительную бдительность и осторожность, неукоснительно соблюдать правила. Конечно, это занимает больше времени, но зато и риск заразиться минимален", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Пак Сон Мо, один из избирателей, голосующих на участке в сеульском районе Ёнсан.

Правительство Республики Корея и ЦИК объявили, что приложат все возможные усилия для безопасного проведения выборов. В распространенном ими несколькими днями ранее совместном заявлении отмечалось, что голосование проводится в экстренной ситуации на фоне пандемии. В этой связи правительство призвало граждан оказать содействие в проведении честных и безопасных выборов.

Отличительной чертой голосования стали повышенные меры предосторожности. Так, граждане обязаны посещать избирательные участки в защитных масках. Избирателям предписывалось соблюдать дистанцию один метр друг от друга в очередях за бюллетенями и в кабины для голосования. Перед входом в кабину граждане обязаны были продезинфицировать руки и надеть перчатки.

Регулярно проводилась дезинфекция избирательных участков. Находящиеся на самоизоляции граждане смогли проголосовать после 18:00, когда участки закрыли свои двери для остальных.

Пример для всего мира

Авторитетный южнокорейский политолог и журналист-международник Мэн Чу Сок считает, что успешное проведение в Республике Корея общенациональных выборов в парламент на фоне пандемии коронавирусного заболевания станет примером для всех остальных стран мира.

"Республика Корея стала первой в мире страной с развитой демократией, где после начала пандемии проходят всеобщие парламентские выборы, - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Есть все шансы, что она станет ролевой моделью для всего мирового сообщества, для остальных государств, где в этом году намечены плебисциты, в частности для США, где в ноябре предстоит выбрать президента".

Мэн Чу Сок считает, что решение правительства провести голосование в положенный срок было правильным. "Озвучивались опасения о том, что явка может быть низкой, но они не подтвердились: она находилась примерно на том же уровне, что и в ходе предыдущих выборов. Однако перенос голосования неизбежно подорвал бы легитимность Национального собрания в глазах граждан и в целом южнокорейских демократических институтов", - подчеркнул эксперт.

Он отметил хорошую организацию выборов, прошедших в условиях проводимой властями кампании по социальному дистанцированию на фоне пандемии. "Предприняты беспрецедентные меры, чтобы избежать распространения инфекции, при этом гарантировано право голоса инфицированным и находящимся в самоизоляции гражданам, которых насчитывается более 60 тыс.", - заявил Мэн Чу Сок. Он считает, что успешный южнокорейский опыт проведения выборов в новых условиях "наверняка будет востребован во всем мире".

Прогнозы политологов сбылись

Основная борьба развернулась между правящей Демократической партией "Тобуро" и консервативной Объединенной партией будущего. В ходе предвыборной агитации представители правящей партии делали упор на необходимости дать возможность президенту страны Мун Чжэ Ину и правительству продолжать работу по борьбе с эпидемией COVID-19 и ее экономическими последствиями.

Указывалось на эффективность уже предпринятых властями мер, благодаря которым удалось купировать вспышку COVID-19 и сократить заболеваемость с 900 человек в день до 25–30.

Объединенная партия будущего призывает избирателей поддержать оппозицию, чтобы помешать правящим силам монополизировать парламент и создать тем самым угрозу демократии.

Большинство южнокорейских политологов еще накануне выборов прогнозировали, что уверенная победа на выборах останется за демократами. Популярность президента и правящего лагеря непрерывно растет по мере того, как в стране сокращается заболеваемость. По данным последнего опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Realmeter ("Риалмитер"), уровень поддержки Мун Чжэ Ина достиг максимального за последние 17 месяцев показателя 54,4% на фоне успехов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией. Число респондентов, недовольных проводимой им политикой, сократилось.

Коронавирус влияет не только на экономику, но и на мировую политику. Realmeter отмечает, что рост народной поддержки обусловлен сложившимся у граждан мнением, что правительство успешно смогло сдержать распространение коронавируса, а также тем, что сторонники правящего либерального блока сплотились в преддверии парламентских выборов.

По их итогам победила Демократическая партия. У нее 180 мест из 300 в парламенте. У оппозиции 101 место. На этих выборах была самая большая за последние 28 лет явка избирателей.