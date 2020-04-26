Медики: "В ЦСМ № 3 COVID-19 заражено не шесть, а 13 врачей"

Коронавирусом в ЦСМ №3 заражено не шесть, а тринадцать врачей, включая двух замдиректоров поликлиники и главную медсестру. Сейчас они лежат в "инфекцинке" с положительным диагнозом COVID-19. Об этом VB.KG сообщили источники.

Как отмечается, медперсоналу при этом говорили, что в понедельник, 27 апреля, они выходят на работу.

- В ЦСМ №17, когда обнаружили коронавирус, всех врачей направили на обсервацию. Нас же вместо этого отправили по домам. Теперь мы вынуждено заражаем своих мам, детей, плюс, если заработаем, и пациентов. Вот только эту информацию, они нигде это не озвучивают, говоря, что все выздоровели. Когда в пятницу пришли положительные анализы, в субботу нас собрали и сказали, что в понедельник мы выходим на работу. С одной из сотрудниц, которая лежит сейчас в больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19, мы на протяжении недели вместе обедали. И если половина врачей, одна из которых лежит в реанимации, болеют, то, соответственно, мы все контактные. И это при том, что не всегда анализ срабатывает первоначально. При этом, нас никуда не отсылают, - возмущаются медики.

Вызывает у них недоумение и тот факт, где заразились замдиректора, так как они не общаются с пациентами.

- Общаются мобильные бригады и врачи. Говорить открыто нам об этом не разрешают, угрожая, что если информация просочится, уволят. Видимо, нашему Минздраву главное не здоровье медиков и реальное положение дел, а отчитываться, что все хорошо, - добавили медики.