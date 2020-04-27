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Минздрав КР: Говорить о введении повторных карантинных мер преждевременно

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- Оксана Гут
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Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 на сегодня составляет 2 753 человека. Об этом 27 апреля на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

На обсервации по Кыргызстану находится 1044 человек.

Также, по данным Минздрава, с 5 апреля всего поступило образцов на исследование – 47 319, проведено – 46 627.

На 27 апреля в Кыргызстане зафиксировано 695 случаев заражения COVID-19. Из них в стационаре – 292, в том числе в реанимации – 7, выписаны – 395, умерли – 8.

"Повторных случаев заражения COVID-19 у уже пролеченных пациентов в Кыргызстане не зарегистрировано. (...) Эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. Говорить о второй волне массового заражения преждевременно, так как и о необходимости введения повторных карантинных мер", - заявил Усенбаев.


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URL: https://www.vb.kg/387571
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, коронавирус, карантин
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