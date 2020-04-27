Специалисты РФ обменялись опытом по коронавирусу с коллегами в КР

Сотрудники Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) провели консультации по предупреждению и борьбе с коронавирусом с коллегами из ближнего зарубежья. Консультации, которые прошли в режиме видеоконференции, прошли для профильных специалистов Армении, Беларуси, Казахстан, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Как рассказали в этом российском ведомстве, всего в онлайн мероприятии приняли участие порядка 40 сотрудников органов здравоохранения, научно-исследовательских организаций и вирусологических лабораторий стран- партнеров. Своим опытом с ними поделились специалисты как самого Роспотребнадзора, так и его подведомственных научно-исследовательских организаций. Речь шла, в частности, о лабораторной диагностике COVID-19. О порядке организации тестирования, механизме отслеживания контактных лиц, использовании новейших электронных программ мониторинга эпидемиологической ситуации в стране. Были даны ответы на многочисленные вопросы, интересующие зарубежных коллег.

Такие консультации с ведомствами стран ближнего и дальнего зарубежья будут, как заявлено, продолжены для снижения темпов распространения нового коронавируса на территории всего евразийского региона. Но подобное взаимодействие необходимо также для своевременного выявления других угроз санитарно-эпидемиологическому благополучию и выстраивания единых подходов к профилактике и борьбе с инфекционными болезнями, подчеркнули в Роспотребнадзоре..