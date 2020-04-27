"Создание региональных валют – опасный момент" - эксперт

Сейчас идет регионализация экономик, затрагивается вопрос введения региональных валют. Однако нужно понимать, что это – опасный момент. Об этом в рамках видеоконференции "ЕАЭС после эпидемии: последствия экономического кризиса и трансформация политических систем" заявил белорусский эксперт Института изучения международных отношений Пекинской академии общественных наук Дмитрий Беляков.

Вопрос в том, кто будет заниматься установлением обменных курсов между этими валютами, отметил эксперт.

- Ни те же ребята, которые сейчас определяют курс доллара, евро, фунта стерлинга. Есть опасность попасть в ловушку. Может случиться так, что сливки будут снимать совершенно другие игроки, - подчеркнул Беляков.

Напомним, видеоконференция организована Фондом "Евразийцы – новая волна".