Ассоль Молдокматова поддержала гемодиализных пациентов Кыргызстана (видео)

Глава "Штаба Добра", известная телеведущая и общественный деятель Ассоль Молдокматова при содействии гемодиализных центров Кыргызстана организовала программу бесплатного обслуживания для 180 гемодиализных пациентов, не находящихся на дотации государства. Молдокматова также на собственные средства обеспечила 400 пациентов продуктами питания.

"За время введения чрезвычайного положения в Кыргызстане скончались как минимум 5 людей, которые не смогли оплатить услуги гемодиализа. Узнав об этом, я не могла не обратить на это внимание. Обратившись в центры гемодиализа, мы смогли добиться оказания бесплатных услуг на 11 млн. сомов в течении 1 месяца", - отметила телеведущая.

По ее словам, среди гемодиализных пациентов также остро встал вопрос обеспечения их продуктами питания.

"Я смогла выделить из собственных средств продовольственную помощь для 400 пациентов, но этого было недостаточно. Обратившись в посольство Саудовской Аравии, мы смогли обеспечить продуктовыми наборами еще для 260 пациентов. Осталось 550 пациентов, список которых я передала главе республиканского Штаба помощи нуждающимся, министру культуры КР Азамату Жаманкулову. Очень надеюсь этот вопрос будет решен в скором времени" - сказала Ассоль Молдокматова.

Отметим, во время эпидемии коронавируса Ассоль Молдокматова запустила общественный проект "Штаб Добра", который оказал помощь более 78500 гражданам страны и объединил более 800 волонтеров по стране. Телеведущая провела 27 концертов с именитыми классическими, оперными и эстрадными исполнителями.

В конце марта Ассоль Молдокматова обратилась к правительству от имени народа Кыргызстана. Первым делом общественный деятель попросила власти снизить на 50% оплату за коммунальные услуги или отменить совсем. По ее словам, большинство граждан без зарплаты и дома с детьми, источников доходов нет, расходы на продукты, медикаменты удвоились. Она считает, что необходимо включить антикризисную программу, обеспечив малоимущие и многодетные семьи продуктами и медикаментами.

Автор: блогер Майкл Бекмамбетов