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Инициатива Торобаева. Молодые партии не смогут участвовать в выборах?

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- Екатерина Улитина
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Лидер фракции "Онугуу-прогресс" Бакыт Торобаев предложил установить более строгие требования к лидерам политических партий.

На общественное обсуждение он вынес пакет поправок в закон "О политических партиях", в котором предлагает установить процедуру избрания лидера партий и формирования списков кандидатов.

Согласно поправкам Бакыта Торобаева, "кандидатом на должность председателя (лидера, председателя руководящего органа) политической партии может быть выдвинут гражданин Кыргызской Республики не моложе 30 лет, имеющий высшее образование, являющийся членом данной политической партии не менее 5 лет и не имеющий судимости".

Автор считает, что его законопроект повысит требования к депутатам. Однако, не ясно как избирать лидера молодым партиям. Если политическому объединению нет пяти лет, по понятным причинам в ее рядах не найдется ни одного человека, который мог бы иметь партийный билет пять лет и более. В тексте поправок нет упоминания, как действовать молодым партиям.

Означает ли это, что недавно созданные политические объединения не смогут избрать своего лидера и фактически будут парализованы? Так как именно председатель своей подписью заверяет устав партии и другие важнейшие документы, необходимые для политической деятельности и для участия в выборах в местные кенеши и в Жогорку Кенеш.

Отметим, в конституционном законе "О выборах" уже установлено ограничение: ЦИК может отказать в регистрации на выборах, если партия прошла государственную регистрацию менее чем за 6 месяцев до даты назначения выборов.

Отметим, Бакыт Торобаев является одним из инициаторов законопроекта о снижении избирательного порога.


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URL: https://www.vb.kg/387594
Теги:
Бакыт Торобаев, выборы, партии, политика, Жогорку Кенеш
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