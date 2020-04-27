"Эпидемия позволила выявить нарывы системы, которые сидели глубоко внутри"

Нынешняя ситуация показала нашу неготовность к решению серьезных вопросов. Все легло на плечи учителей и врачей. Органы власти демонстрируют, что единой политики нет. Что, опять же, генерирует больше проблем для сотрудников сфер образования и здравоохранения. Об этом на видеоконференции "ЕАЭС после эпидемии: последствия экономического кризиса и трансформация политических систем" сообщила заведующая кафедрой Востоковедения Международного университета КР, кандидат политических наук Алина Молдокеева.

Политолог отметила, что современная молодежь не знакома с противоэпидемиологическими мерами, учением об эпидемиологической готовности, которое выстраивалось еще в СССР.

- Система образования – лишь один частный случай, где выявлены проблемы, которые откладывались и не решались. Но такие недочеты, скорее всего, есть во всех отраслях и их достаточно. Позитивная сторона в том, что текущая ситуация позволила выявить нарывы, которые сидели глубоко внутри. Если мы сумеем извлечь уроки, сможем оздоровить нашу систему, - подчеркнула Алина Молдокеева.