"Есть угроза, что политический кризис в КР придет в следующем месяце"

Есть угроза, что политический кризис в Кыргызстан придет уже в следующем месяце. Выборы близко. Мигранты из-за пандемии остались без работы. По меньшей мере, треть от ВВП формируется сферой услуг, которая рухнула. Все это может сыграть на пользу противникам ЕАЭС. Об этом в рамках видеоконференции "ЕАЭС после эпидемии: последствия экономического кризиса и трансформация политических систем" сообщил редактор Центрально-Азиатского представительства "Российской газеты" в Бишкеке Данияр Каримов.

Он считает, что в этом контексте возможный пересмотр интеграционной модели для самой страны, скорее всего, неизбежен.

- Международные финансовые институты очень хорошо подогревают обстановку. Официальные структуры договорились о получении едва ли не полумиллиарда долларов из ряда международных банков. Понятно, что только часть из этих средств – гранты. Под какие условия берутся кредиты – неизвестно. Важно помнить, что эти институты часто увязывали свою помощь реформами в сфере энергетики и промышленности. Благодаря чему Кыргызстан в свое время лишился промышленности и едва не лишился энергетики, - отметил Каримов.