"Жээнбекова хотят сделать ответственным за все провалы правительства"

В социальных сетях и некоторых СМИ пошли разговоры о необходимости сделать Госкомитет Нацбезопасности (ГКНБ) подотчетным "открытому правительству" и НПО, прикормленными западными фондами. Болотбек Батилов, председатель объединения ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений", согласившийся ответить на ряд вопросов "Эха Кыргызстана", считает эти действия спланированной операцией пятой колонны, направленной на подрыв президентской власти с целью переориентации страны с ЕАЭС на Запад.

Существует ли почва для таких инициатив по установлению контроля со стороны прозападных общественников над главной спецслужбой страны?

– К этому уже созрели определенные предпосылки, так как, во-первых, западные фонды и их НПО успели через так называемое "открытое правительство" и "частно-государственное партнерство" вмонтировать своих людей в правительство.

Во-вторых, определенные группировки понимают, что вскоре могут потерять свой бизнес или их капиталам и собственности угрожает опасность. Поэтому они активизируются для противодействия общей угрозе и сейчас начался процесс объединения коррупционеров-чиновников, экс-государственных деятелей и нпошников против института президента.

Сооронбая Жээнбекова попросту хотят сделать ответственным за все провалы правительства и депутатов как раз перед парламентскими выборами, потому что этим силам, как раз и нужен "козел отпущения". Таким образом они стремятся себя максимально обелить и представить борцами за народные интересы.

А почему происходит такое негласное объединение между коррумпированными чиновниками и нпошниками?

– Дело в том, что они уже давно тесно взаимосвязаны, так как попросту прозападные НПО делились с чиновниками своими грантами и между ними возникла своеобразная материальная и политическая смычка. Западные фонды выделяли сотни миллионов долларов и дело доходило до того, что 80% всех грантовых средств делились между чиновниками и руководителями сотен НПО. Эти средства вкладывались в торговлю, в строительство особняков, а часть уходило обратно на оффшорные счета или европейские и американские банки.

Можно с уверенностью назвать её "пятой колонной" внутри страны, которая сейчас и развернула такую информационную кампанию и предпринимает усилия, чтобы поставить под свой контроль спецслужбы страны, то есть, последний инструмент в руках президента.

Каким образом эти НПО и "открытое правительство" намерены контролировать ГКНБ? Какие у них есть механизмы для этого?

– Механизм заключается в сборе компромата на сотрудников спецслужб. Вы наверно заметили, что издание kloop.kg разрабатывает базу данных, куда будут сливаться все сообщения о совершенных нарушениях со стороны силовых ведомств. Сейчас в период карантина действительно имеют место некоторые корявые действия работников МВД и ГКНБ, когда кого-то задержали без маски или посадили без достаточных оснований и эти все факты суммируются. Затем они выдаются прозападными общественниками и экс-государственными деятелями как доказательство противоправных действий именно ГКНБ. Соответственно, проводится прямая связь между президентом и деятельностью спецслужб, который якобы использует их против своего народа. В этот момент происходит информационная раскачка ситуации и звучат громогласные обвинения в отношении чекистов.

Следующим шагом они от лица "общественности", то есть, от сотен этих НПО, а также представителей партий потребуют, чтобы ГКНБ стало подотчетным "открытому правительству". Эти мнимые общественники будут требовать введения данной меры, а СМИ будут их поддерживать. И здесь уже выступает вопрос пропагандистского охвата населения через свою прессу и, к сожалению, они очень профессионально работают в этой сфере, так как большая часть информационного поля покрыта ими. Даже журналисты, которые работают на государственных телеканалах в какой-то степени являются аффилированными с западными фондами, со своими коллегами из олигархических СМИ и через них сливаются компромат и информация.

Проблема заключается еще и в том, что и в окружении президента есть люди, которые ведут двойную и даже тройную игру и анонимно предоставляют пятой колонне и вражеской стороне важную информацию. В них сидит страх перед западными структурами, ведь их дети учатся в США и странах ЕС, часть их бизнеса также как-то завязана на зарубежный рынок.

Удивительно, но в такой ситуации существует угроза того, что этот механизм может принести серьезный эффект, так как вся аргументация оборачивается в правозащитную обертку, и подается в том ключе, что якобы ГКНБ действует агрессивно, нет никакого контроля и нужно ее поставить в законные рамки. Этот посыл могут поддержать многие силы и даже ряд депутатов.

Получается, что деструктивные силы на всю катушку используют ситуацию карантина? Для них как раз самое удобное время чтобы запустить эту кампанию, но какие в итоге цели они преследуют?

– Карантин нужен, так как это необходимая мера противодействия в ситуации биологической войны, но журналисты показывают и выворачивают все меры властей, представляя все в негативном свете. И камешки сыплются как раз на голову действующего президента. Сооронбай Жээнбеков находится сейчас в тяжелом положении, так как ему нужно незамедлительно решать многие вопросы, а полномочий реальных у него нет.

Сейчас с нашей стороны и со стороны других общественных объединений идет кампания по увеличению его полномочий, чтобы он мог применить их, свободно действовал и отвечал за принятые решения. А это как раз и не нужно Западу и ее "пятой колонне", так как они рассчитывают на сохранение многовластия. Через нее они могут диктовать свои условия, а группировки делить республиканский бюджет. И как раз в момент карантина и сразу после него они будут стараться максимально раскачать ситуацию и попутно попытаются навязать мнение о необходимости контроля над ГКНБ с их стороны под видом "общественности".

Но цели у них идут еще дальше, а именно забрав себе спецслужбы и нейтрализовав Сооронбая Жээнбекова, пятая колонна, действуя по сценарию из-за океана, стремится нанести удар по ЕАЭС и ШОС.

А вообще такое может у них получиться или вы не допустите такого поворота событий?

– Такая угроза реальная, так как даже министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал, отметив, что то, что происходит сейчас в Кыргызстане является отражением происходящей конкурентной борьбы со странами Запада, которые вмешиваются во внутренние дела стран Центральной Азии. "Пятая колонна" как раз и хотела сделать крен в сторону ЕС и США, использовав вопросы продовольственной безопасности из-за закрытия границ в связи с пандемией. Спекулируя этой темой, они попытались в Жогорку Кенеше и в прессе подвергнуть ревизии соглашения, достигнутые в рамках ЕАЭС, и откровенно нападали на идею Союза. Но первыми отреагировали на это в России, выделив помощь и муку.

Но проблема в том, что быстро меняется информационное поле и ситуация очень противоречивая. В какой-то степени даже появились симпатии в отношении президента из-за его неутомимой детальности и выделения значительных средств для поддержки населения. Но опять же тут проблема в том, что нужно проконтролировать расходование данных ресурсов. Вся надежда на то, что народ начинает просыпаться и уже оказывает содействие президенту и власти в разрешении сложных гуманитарных вопросов.

Мы, не грантированные общественные объединения, со своей стороны, конечно, будем делать все, чтобы не допустить того, чтобы спецслужбы страны оказались в руках "пятой колонны". Это же вопрос национальной безопасности и нас в этом поддержат многие.

Когда будет принят закон об иностранных НКО в третьем чтении? Я так понял момент его окончательного принятия перенесли из-за карантина?

– Да, перенесли чисто из-за введенного ЧП и карантина. Сейчас все заняты тем как запустить экономику после их окончания. Все помыслы высших государственных чиновников сейчас направлены на то, чтобы не допустить голодных бунтов. Но я надеюсь, что как только проблема начнет разрешаться закон об иностранных НКО примут и даже в более жестком формате, так как уже есть понимание огромной опасности, исходящей от "пятой колонны".