В ЖК обсудят вопрос лекарств для Центра онкологии и работу Детского хосписа

Вопрос обеспечения лекарственными препаратами медицинских учреждений, где проходят лечение пациенты с онкологией, обсудят на комитете Жогорку Кенеша. Данный вопрос подняла депутат ЖК Евгения Строкова.

- На прошлой неделе глава одного общественного фонда Динара Аляева подняла вопрос, что в Ошском отделении детской онкологии не хватает лекарственных средств. Проблема была поставлена таким образом, что детям отказывают в лечении. Я связывалась с директором этого отделения и он описал ситуацию совсем по-другому. Да, проблемы есть, но они не такие, какими их хочет представить Аляева. Детям не отказывают в помощи и лечении. В этом году финансирование очень хорошее, лекарства в отделениях есть, часть препаратов в срочном порядке закупают. На комитете я хочу поднять вопрос о работе Детского хосписа, который не является государственной структурой, отказывается предоставить государству свои финансовые отчеты, зато регулярно требует у Минздрава средств и упрекает ведомство в том, что им отказывают. Мне интересно, по какому праву этот фонд требует финансирования государства? Разве государственные клиники отказывают детям в медицинской помощи? В среду разберем эти вопросы на заседании комитета и посмотрим, – рассказала VB.KG Евгения Строкова.

Она отмечает, что в Кыргызстане существует множество фондов, которые тихо помогают людям.

- Но есть такие, кому выгодно нагнетать ситуацию, чтобы собрать больше пожертвований. Например, Дамира Байзакова (экс-глава детского отделения Национального центра онкологии) бесплатно обеспечила Ошское отделение лекарствами и , - заключила депутат.

Напомним, директор фонда "Помогать легко" Динара Аляева сообщили, что в отделении детской онкологии в Оше не хватает врачей и лекарств для лечения маленьких пациентов. В Минздраве отмечают, что лекарства для лечения есть, но некоторых позиций действительно не хватает. Часть из них не могут доставить в страну из-за закрытых границ, другие в срочном порядке закупают. Правительство выделило на покупку препаратов для лечения онкологии 160 млн сомов, из них 60 млн предназначены для детских отделений. Чтобы ускорить процесс закупок правительство разрешило упростить процедуру закупок жизненно важных лекарств.