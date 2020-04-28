Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В ЖК обсудят вопрос лекарств для Центра онкологии и работу Детского хосписа

241  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вопрос обеспечения лекарственными препаратами медицинских учреждений, где проходят лечение пациенты с онкологией, обсудят на комитете Жогорку Кенеша. Данный вопрос подняла депутат ЖК Евгения Строкова.

- На прошлой неделе глава одного общественного фонда Динара Аляева подняла вопрос, что в Ошском отделении детской онкологии не хватает лекарственных средств. Проблема была поставлена таким образом, что детям отказывают в лечении. Я связывалась с директором этого отделения и он описал ситуацию совсем по-другому. Да, проблемы есть, но они не такие, какими их хочет представить Аляева. Детям не отказывают в помощи и лечении. В этом году финансирование очень хорошее, лекарства в отделениях есть, часть препаратов в срочном порядке закупают. На комитете я хочу поднять вопрос о работе Детского хосписа, который не является государственной структурой, отказывается предоставить государству свои финансовые отчеты, зато регулярно требует у Минздрава средств и упрекает ведомство в том, что им отказывают. Мне интересно, по какому праву этот фонд требует финансирования государства? Разве государственные клиники отказывают детям в медицинской помощи? В среду разберем эти вопросы на заседании комитета и посмотрим, – рассказала VB.KG Евгения Строкова.

Она отмечает, что в Кыргызстане существует множество фондов, которые тихо помогают людям.

- Но есть такие, кому выгодно нагнетать ситуацию, чтобы собрать больше пожертвований. Например, Дамира Байзакова (экс-глава детского отделения Национального центра онкологии) бесплатно обеспечила Ошское отделение лекарствами и , - заключила депутат.

Напомним, директор фонда "Помогать легко" Динара Аляева сообщили, что в отделении детской онкологии в Оше не хватает врачей и лекарств для лечения маленьких пациентов. В Минздраве отмечают, что лекарства для лечения есть, но некоторых позиций действительно не хватает. Часть из них не могут доставить в страну из-за закрытых границ, другие в срочном порядке закупают. Правительство выделило на покупку препаратов для лечения онкологии 160 млн сомов, из них 60 млн предназначены для детских отделений. Чтобы ускорить процесс закупок правительство разрешило упростить процедуру закупок жизненно важных лекарств.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387605
Теги:
лекарства, здравоохранение, онкология, Кыргызстан, Минздрав, Строкова Евгения
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  