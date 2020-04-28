Нет паспорта - нет пенсии. Жительница Бишкека попала в тупиковую ситуацию

Жительница Бишкека Елена Паспортникова попала в тупиковую ситуацию, которая не позволяет ей получить свою пенсию, а значит и купить себе продукты питания. Также из-за этого она не может даже работать. Об этом редакции VB.KG рассказала она сама.

По ее словам, до введения карантина она сдала паспорт на замену в связи с тем, что истек срок его действия.

- Это было 24 марта, а 26 уже ввели карантин. После этого ЦОНы закрылись, в том числе паспортный отдел. В результате с того времени я не могу получить паспорт. У меня есть пенсионная банковская карточка, срок действия которой также истек и который я не могу продлить из-за того, что у меня нет паспорта.

Я знаю, что в России в аналогичной ситуации до июля продлили срок действия всех документов, у которых даже если он истек. Я не могу понять, почему наше правительство не может принять такое же решение, чтобы я могла получить свою пенсию. Конечно, она невысокая, но она позволяет мне выживать. Кроме того, я работаю по патенту, но и его я не могу получить по причине отсутствия паспорта. Поэтому хотелось бы, чтобы в свете таких тяжелых времен правительство четко продумывало свои шаги и не оставляло за бортом таких как я людей, - сказала Паспортникова.

Вы уже обращались по этому вопросу в госорганы?

Я обращалась в ЦОН и затем в банк. Потом я обратилась в штаб, где мне посоветовали обратиться в республиканский штаб. Туда я не дозвонилась, но я полагаю, что там получила бы аналогичный ответ. Так как во всех штабах сидят исполнители. А здесь мы имеем дело с проблемой, решить которую могут только люди, принимающие решения.

Правильно ли мы понимаем, что вы хотите, чтобы для вас сделали исключение?

Я не думаю, что это проблема есть только у меня. Просто вы знаете долготерпение нашего населения довольно таки прочное. Мы очень многое можем терпеть и решаем свои проблемы самостоятельно. Конечно мне нужен паспорт, чтобы получить пенсию. И как я уже говорила, я не думаю, что такая проблема есть только у меня.

Также гостья редакции обратилась к правительству с просьбой позволить парикмахерским работать.

- Чаще всего мастер принимает один и соответственно скопления людей нет. Я не думаю, что это может повредить как-то карантину, но это очень поднимет дух населению, поскольку ходить красивым это тоже очень хорошо, - отметила она.