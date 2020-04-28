Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Нет паспорта - нет пенсии. Жительница Бишкека попала в тупиковую ситуацию

175  0
- Андрей Заверухин, Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Жительница Бишкека Елена Паспортникова попала в тупиковую ситуацию, которая не позволяет ей получить свою пенсию, а значит и купить себе продукты питания. Также из-за этого она не может даже работать. Об этом редакции VB.KG рассказала она сама.

По ее словам, до введения карантина она сдала паспорт на замену в связи с тем, что истек срок его действия.

- Это было 24 марта, а 26 уже ввели карантин. После этого ЦОНы закрылись, в том числе паспортный отдел. В результате с того времени я не могу получить паспорт. У меня есть пенсионная банковская карточка, срок действия которой также истек и который я не могу продлить из-за того, что у меня нет паспорта.

Я знаю, что в России в аналогичной ситуации до июля продлили срок действия всех документов, у которых даже если он истек. Я не могу понять, почему наше правительство не может принять такое же решение, чтобы я могла получить свою пенсию. Конечно, она невысокая, но она позволяет мне выживать. Кроме того, я работаю по патенту, но и его я не могу получить по причине отсутствия паспорта. Поэтому хотелось бы, чтобы в свете таких тяжелых времен правительство четко продумывало свои шаги и не оставляло за бортом таких как я людей, - сказала Паспортникова.

Вы уже обращались по этому вопросу в госорганы?

Я обращалась в ЦОН и затем в банк. Потом я обратилась в штаб, где мне посоветовали обратиться в республиканский штаб. Туда я не дозвонилась, но я полагаю, что там получила бы аналогичный ответ. Так как во всех штабах сидят исполнители. А здесь мы имеем дело с проблемой, решить которую могут только люди, принимающие решения.

Правильно ли мы понимаем, что вы хотите, чтобы для вас сделали исключение?

Я не думаю, что это проблема есть только у меня. Просто вы знаете долготерпение нашего населения довольно таки прочное. Мы очень многое можем терпеть и решаем свои проблемы самостоятельно. Конечно мне нужен паспорт, чтобы получить пенсию. И как я уже говорила, я не думаю, что такая проблема есть только у меня.

Также гостья редакции обратилась к правительству с просьбой позволить парикмахерским работать.

- Чаще всего мастер принимает один и соответственно скопления людей нет. Я не думаю, что это может повредить как-то карантину, но это очень поднимет дух населению, поскольку ходить красивым это тоже очень хорошо, - отметила она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387606
Теги:
паспорт, пенсии, Бишкек, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  