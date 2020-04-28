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Медики бишкекских ЦСМ первыми пройдут бесплатные исследования на COVID-19

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- Оксана Гут
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Медицинские сотрудники Центров семейной медицины первыми пройдут бесплатные исследования на COVID-19 в частной лаборатории "Бонецкого". Об этом 28 апреля на юрифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он ответил на вопрос о том, кто будет в ходить в первую группу из списка Минздрава.

"В первую группу лиц, которые бесплатно пройдут исследование на коронавирус будут медработники Центров семейной медицины Бишкека. Они находятся на передовой линии в контакте с зараженными гражданами. Медики ЦСМ в большой группе риска", - отметил

Напомним, недавно частная лаборатория "Бонецкого" стала проводить исследования на COVID-19 для всех желающих. Стоимость процедуры порядка 2 тысяч сомов. Ранее сообщалось, что 3,5 тысячи исследований лаборатория проведет бесплатно по списку от Минздрава.


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URL: https://www.vb.kg/387620
Теги:
Минздрав, ЦСМ, Бишкек, Кыргызстан, медики, коронавирус
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