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В парламенте РФ высказались в поддержку мигрантов во время пандемии

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- Евгений Денисенко
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Предложение российского Агентства стратегических инициатив (АСИ) выплачивать пособие по безработице трудовым мигрантам, лишившимся работы, получило одобрение у ряда депутатов Госдумы. Глава ее комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов назвал такую меру профилактикой правонарушений.

"Позиция по распространению на трудовых мигрантов пособий по безработице заслуживает поддержки, потому что эти люди вынужденно оказались без работы, у них нет средств к существованию и нет возможности вернуться к семьям из-за ограничений воздушного и железнодорожного сообщения. Такие меры позволят избежать повышение уровня бедности, окажут положительное действие в сфере профилактики правонарушений. Материальная поддержка позволит мигрантам пережить этот непростой период", - заявил парламентарий.

Он также подчеркнул, что места компактного проживания трудовых мигрантов не должны стать рассадником инфекции, поэтому на них нужно распространить меры по борьбе с вирусом. И, в частности, - обеспечить средствами дезинфекции помещений.

В свою очередь, член Совета Федерации (верхняя палата российского парламента) Валерий Рязанский, комментируя инициативу АСИ приравнять мигрантов к гражданам РФ и выплачивать им пособие по безработице в условиях пандемии коронавируса, отметил, что правительство может самостоятельно принимать такое решение. Вносить поправки в законодательство для этого не нужно, считает Рязанский.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 15 марта по 15 июня работодатели и заказчики работ вправе привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства.

Письмо со своими предложениями Агентство стратегических инициатив направило премьер-министру Михаилу Мишустину. В качестве примера глава АСИ Светлана Чупшева привела Португалию, где приравняли к гражданам страны 580 тысяч мигрантов. Кроме того, АСИ рекомендовало за счет средств нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" организовать переподготовку мигрантов "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры". Отмечается, что большинство трудовых мигрантов в России занято в сферах строительства и обслуживания, работа которых сейчас почти остановлена. Усложняет ситуацию то, что уехать на родину мигранты не могут из-за закрытых границ.


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URL: https://www.vb.kg/387621
Теги:
миграция, Россия, коронавирус
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