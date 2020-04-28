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COVID-19: Слухи и правда о Китае

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- Нина Ничипорова
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В настоящее время коронавирус COVID-19 распространяется по всему миру. В сообщениях об истоках и распространении SARS-CoV-2 много разных высказываний, которые не соответствуют фактам. 24 апреля на сайте посольства КНР в Германии была опубликована статья под названием "COVID-19: Слухи и правда о Китае". Сайт "Жэньминьван" подготовил основное содержание этой статьи.

Слух: Китай несет ответственность за вспышку эпидемии, должен выплатить компенсацию миру.

Правда: Вирус – общий враг человечества, Китай также является пострадавшей стороной. Требования о "выплате компенсаций" не имеют никакого юридического основания.

Действующее международное право и международные правила в области здравоохранения не предоставляют детали о том, что страны должны нести ответственность за распространение эпидемий. Отдельные специалисты в области международного права считают, что если требовать от Китая ответственности и выплаты компенсации за распространение нового типа коронавируса, то кто будет отвечать и платить за грипп H1N1, СПИД, коровье бешенство и другие инфекционные болезни?

Слух: Китай помогает другим странам в борьбе с эпидемией лишь для расширения своего геополитического влияния.

Правда: Китай помогает другим странам исходя из духа гуманизма и чувства благодарности. Кроме этого, КНР накопила эффективный опыт в процессе борьбы с эпидемией.

В оказании помощи другим странам проявляется традиция китайской нации о благодарности за добро. В конце января и начале февраля этого года, когда Китай переживал самый сложный период в эпидемии, множество стран оказали помощь КНР. Китайцы придают большое значение "благодарности". В процессе борьбы с вирусом Китай накопил полезный опыт. За два месяца строжайшего карантина ситуация с эпидемией в КНР была взята под контроль. Европейское отделение ВОЗ считает, что опыт Китая имеет ценное значение для других стран, позволит им принять эффективные меры и лечить тяжелобольных пациентов.

Слух: Китай вновь открыл рынок диких животных.

Правда: В Китае нет так называемого "рынка диких животных". Китай принял закон, который полностью запрещает незаконную охоту, торговлю, перевозку и употребление в пищу диких животных.

Слух: Китайцы едят суп из летучих мышей, именно поэтому они заразились новым типом коронавируса.

Правда: Летучие мыши не являются продуктом питания китайцев, более того, нет точных доказательств, что новый тип коронавируса происходит от летучих мышей.


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URL: https://www.vb.kg/387632
Теги:
Китай, коронавирус
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