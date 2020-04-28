МДС подготовил рекомендации к правительственному плану спасения бизнеса

Международный деловой совет (МДС) разработал предложения ко второму пакету антикризисных мер правительства КР, направленных на поддержку бизнеса и постепенное восстановление и развитие экономики.

VB.KG публикует сжатую версию этого документа, полный вариант можно скачать в приложении к материалу.

Прежде всего, в числе общих рекомендаций МДС предлагает определить перечень наиболее пострадавших в результате кризиса отраслей экономики, видов предпринимательской деятельности и количество предприятий, нуждающихся в поддержке.

"Пока нет целостной картины кризиса, бизнес-сообществу, зарубежным партнерам и всем, кто хочет помочь экономике, сложно мобилизовать ресурсы и начать восстанавливать экономику. Бизнес-ассоциации проводят собственные подсчеты среди своих членов, но это охватывает лишь малую часть бизнеса. Целостную картину может дать только государство. При нехватке информации возможны дублирование, неэффективное использование ресурсов и бездействие", - говорится в документе

Также бизнесмены просят своевременнно информировать о планах возобновления деятельности предприятий после полного или частичного снятия ограничительных мер, а также давать четкие рекомендации о порядке возобновления такой деятельности. В МДС объясняют, что это нужно, чтобы бизнес мог о заблаговременно знать примерные перспективы и график возобновления той или иной сферы бизнеса и планировать свою деятельность соответственно, что позволит сэкономить время на подготовку и восстановить активность в более сжатые сроки.

Бизнесу нужны деньги

В этой части правительству предлагается рассмотреть возможность оперативного предоставления безвозмездной помощи наиболее пострадавшим от кризиса представителям микро-, малого и среднего бизнеса во избежание банкротства этих предприятий и в целях оказания помощи их сотрудникам, оказавшимся в тяжелом положении. При невозможности выделения безвозмездной помощи – предоставлять ее на беспроцентной основе и на срок более 3-х лет.

При этом, МДС поясняет, что льготное кредитование, о котором сообщает кабмин, вызывает у бизнес-сообщества целый ряд сомнений, в частности касающихся условий кредита, возможности использования его для рефинансирования других займов, по самой процедуре выдачи.

Налоговые каникулы

Правительству также предлагается рассмотреть возможность освобождения от уплаты налогов (предоставление налоговых каникул) для малого бизнеса, для наиболее пострадавших видов предпринимательской деятельности на срок от 3 до 6 месяцев.

Кроме того, бизнесмены считают, что сейчас есть необходимость в пересмотре ставки НДС и социальных отчислений в сторону снижения для наиболее пострадавших видов предпринимательской деятельности. Также предланается начать поэтапно снижать ставки соцотчислений для более широкого круга субъектов предпринимательства в целях снижения уровня теневой экономики;

И промышленность поддержите!

Для поддержки промышленного сектора предлагается упростить взаимодействие предпринимателей отрасли недропользования с государственными органами по:

получению лицензионных соглашений на право пользования подземными водами в собственных нуждах; получению разрешений по дополнительным лесоустроительным проектам; получению экспертных заключений по проектам и архитектурно-планировочным условиям (АПУ); разрешениям по особо охраняемым землям

Также МДС предлагает разрешить в 2020 году осуществлять за пределами КР прямую реализацию золотосодержащей руды и концентрата и снизить финансовую нагрузку на геологоразведочные компании за счет приостановки начисления платежей за удержание лицензий (ПУЛ) на период чрезвычайной ситуации в стране.

Инвесторам - зеленый свет

В документ Международного делового совета включены пункты, касающиеся деятельности банков, телекоммуникационных и авиакомпаний, а также предложения по улучшению инвестиционного климата.

Для привлечения инвесторов бизнесмены предлагают рассмотреть возможность создания преференций для новых предприятий в этих сферах и снятия законодательных барьеров, оказывать им постоянное содействие в решении бюрократических вопросов, ввести ограничения на проверки субъектов предринимательства и на принятие проектов нормативных актов, устанавливающих новые обязательства для субъектов предпринимательства или ухудшающих их финансово-экономическое положение.

Кроме того, предлагается провести работу по урегулированию существующих международных арбитражных разбирательств между инвесторами и КР, дальнейшему продолжению работы на инвестиционных проектах, которые выступали предметами спора. Также рекомендуется ограничить меры пресечения, связанные с заключением под стражу, в отношении представителей субъектов предпринимательства и рассмотреть возможность реализации пакета мер, разработанных МДС в целях совершенствования защиты прав субъектов предпринимательства, в том числе в части регулирования порядка регистрации сообщений об экономических преступлениях, гармонизации УК и НК и других вопросов.