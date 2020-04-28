Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Кыргызстане предприятия поэтапно будут возобновлять работу

599  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На заседании Совета безопасности первый вице-премьер-министр, заместитель руководителя Республиканского оперативного штаба Кубатбек Боронов внес предложение о поэтапном возобновлении деятельности субъектов предпринимательства в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, важность сохранения санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах сферы экономики, где будет возобновлена деятельность.

- В этом направлении необходимо тесное взаимодействие местных властей, Министерства здравоохранения и Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. На руководителей предприятий будет возложена особая ответственность, - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

В плане по возобновлению деятельности субъектов экономики в условиях чрезвычайного положения будет указан конкретный список объектов, количество их сотрудников, время работы и способы доставки сотрудников до рабочего места.

Вместе с этим некоторые ограничения останутся без изменений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387637
Теги:
президент, Кыргызстан, экономика, коронавирус, карантин, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  