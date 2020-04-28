В Кыргызстане предприятия поэтапно будут возобновлять работу

На заседании Совета безопасности первый вице-премьер-министр, заместитель руководителя Республиканского оперативного штаба Кубатбек Боронов внес предложение о поэтапном возобновлении деятельности субъектов предпринимательства в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Глава государства Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, важность сохранения санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах сферы экономики, где будет возобновлена деятельность.

- В этом направлении необходимо тесное взаимодействие местных властей, Министерства здравоохранения и Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. На руководителей предприятий будет возложена особая ответственность, - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

В плане по возобновлению деятельности субъектов экономики в условиях чрезвычайного положения будет указан конкретный список объектов, количество их сотрудников, время работы и способы доставки сотрудников до рабочего места.

Вместе с этим некоторые ограничения останутся без изменений.