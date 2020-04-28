Историк Бектурганова раскрыла тайны своих погибших на войне братьев

Заслуженный деятель культуры КР, пенсионер за особые заслуги, кандидат исторических наук Кульбюбю Бектурганова недавно, как она призналась VB.KG, "была ошеломлена находкой российских поисковиков" в самой западной области РФ – Калининградской.

Оказывается, погибший там ее брат был незадолго до своей гибели награжден орденом Отечественной войны II степени.

В истории всегда есть место сенсациям

Кульбюбю Бектурганова подготовила солидное обширное исследование "Горжусь своими братьями: Ташболотом и Темирболотом".

Бектурганова эксклюзивно для VB.KG сообщила тезисы своей работы, из которой наверняка получится солидная книга, например, в издательстве КРСУ, с этим вузом давно сотрудничает Бектурганова.

Жаль только, что к 75-летию Победы, тем более "в коронавирусных условиях", эта книга, или, по крайней мере брошюра, никак не успеет быть подготовленной к печати и не успеет выйти в свет.

Кульбюбю Бектурганова – автор многих десятков книг и статей по истории женского движения и о выдающихся женщинах Кыргызстана. Это понятно, потому что она представляла Киргизскую ССР в Комитете советских женщин, была там заместителем председателя, летчицы-космонавта Валентины Терешковой.

И много лет Кульбюбю эже параллельно изучала историю собственной семьи, своих братьев, героически погибших на фронте.

В нынешнем феврале Бектургановой позвонили из Санкт-Петербурга и сообщили по-настоящему сенсационную новость. Питерская поисковая группа Виктора Федоренко нашла в архивных документах в Калиниградской области материалы о родном брате Кульбюбю Бектургановой. Cапер 6-го гвардейского Краснознаменного Городокского мото-инженерного батальона младший сержант Бектурганов Тимур (по комсомольскому билету Тимур, по паспорту – Темирболот) Арыкович был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Темирболот отличился в тяжелейших Земландской наступательной операции и штурме Пиллау. Его батальон обеспечивал в инженерном отношении боевые действия при взятии Фишхаузена, а затем и Пиллау.

…Как документально установила Кульбюбю Бектурганова, ее родители были в числе первых рабочих-кыргызов в Пишпеке-Фрунзе. Отец, Бектурганов Арык, работал в 20-е годы прошлого столетия рабочим кожевенного завода, мать, Бектурганова Каным, была швеей артели "Киргизпромшвейодежда". В 1921-м отец купил у русского купца дом по улице Колпаковского, 21.

Так и напрашивается идея установки в этом месте в южной части нынешней улицы Суюмбаева памятной таблички – "Здесь стоял дом, в котором выросли два погибших на фронте воина, Темирболот и Ташболот Бектургановы".

Интернационалисты из кыргызской школы имени Пушкина

Когда началась война, Кульбюбю не было и двух лет, старших братьев она знает по рассказам отца, старшей сестры, родственников, по сохранившимся документам и фотографиям, вырезкам из газет, солдатским письмам, комсомольскому билету, удостоверениям школьника, читательским билетам, студенческим зачетным книжкам.

- Короткая, но яркая жизнь моих братьев была отражением жизни передовой молодежи Кыргызстана 30-40-х годов прошлого века. Ташболот и Темирболот Бектургановы были лучшими учениками фрунзенской кыргызской средней школы № 5 имени Пушкина, активными пионерами, комсомольцами, спортсменами, - говорит и пишет Кульбюбю Бектурганова.

Одна из ее вполне удивительных находок: оказывается, совсем юный Ташболот выступал на митинге на стадионе "Спартак" – "в связи с получением согласия товарищей Сталина и Молотова баллотироваться в депутаты Верховного Совета Киргизской ССР" (газета "Советская Киргизия" за 30 июня 1936 года).

Еще подробности от Кульбюбю Бектургановой. Одним из любимых предметов братьев, конечно, было военное дело. В школе № 5 работал кружок БГТО (будь готов к труду и обороне), они занимались лыжным спортом и коньками. От братьев остались лыжи и несколько пар коньков (дутыши и снегурочки), и младшие Бектургановы с детства научились кататься на лыжах и коньках. Было много разных значков за спортивные успехи братьев, особенно нравились ребятам значки с цепочками, дневники со стихами и открытками, альбомы с почтовыми марками.

У братьев были велосипед, мандолина и гармонь. Старший брат Ташболот занимался в юношеском кружке в Доме пионеров по моделированию самолетов. Темирболот больше увлекался пением, музыкой, рисованием.

- На нашей улице царил настоящий интернационализм. Соседи были люди разных национальностей: татары, казахи, русские, туркмены, узбеки, евреи, уйгуры. Но все жили в дружбе, взаимоуважении, помогали друг другу, кто, чем мог. Мы, дети, вмести росли, игрались и учились, стремились к знаниям, старались и верили в светлое будущее. В школе мы воспитывались в духе коллективизма, патриотизма и интернационализма, - вспоминает Кульбюбю Бектурганова.

Семья и судьба

Старшая сестра в семье Бектургановых, Карима, стала первой кыргызской девушкой, окончившей русскую школу № 12 города Фрунзе с золотой медалью. Карима поступила на юридический факультет МГУ имени Ломоносова. Ее однокурсником (выпуск 1955-го) был Миша Горбачев (выпуск 1955 года), ставший президентом СССР. Жила с будущим президентом по соседству - сначала в студенческом общежитии на Стромынке, затем в высотном здании МГУ на Ленинских (Воробьевых) горах.

Карима Арыковна посвятила более 60 лет вузовскому образованию, была профессором экономики Кыргызского технического университета имени Раззакова. 18 мая ей исполнится 88 лет. Еще одна сестра, Кульджахан Арыковна, окончив Кыргосуниверситет, более 30 лет проработала старшим преподавателем истории КПСС Пржевальского педагогического института. Она инвалид 1 группы по зрению.

…Из семьи Бектургановых первым ушел на фронт зимой 1941-го старший брат – Ташболот, студент 2 курса физико-математического факультета Кыргоспединститута имени Фрунзе. Он попал в кавалерийскую часть, которая формировалась в Каинды.

Вслед за расставанием со старшим братом вдруг последовал страшный удар – весной 1942 года в возрасте 42 лет во фрунзенском роддоме № 1 умерла мама, жив остался маленький братик.

Кариме не было и десяти лет, Кульджахан - 5 лет, Кульбюбю – 2 годика.

Осенью того же ужасного 42 года пришла бумага, что Ташболот пропал без вести под Сталинградом.

Той же осенью 1942-го отца призвали в армию, несмотря на тяжелое положение в семье. Второй брат – Темирболот - был студентом лечебного факультета Кыргызского мединститута. Он пошел в военкомат с комсомольским билетом и заявлением о досрочной отправке его на фронт, чтобы отца оставили с маленькими детьми дома. Ему отказали, так как он был несовершеннолетним.

Наступил день отправки отца на фронт. Приехали провожать отца родственники из сел. Ничего нельзя поделать? Но нашлись добрые люди, которые подсказали ему пойти к начальнику в горвоенкомат и попросить устроить детей, чтобы не волноваться за них. Нашлись разумные люди, решили отца отправить на военный завод в городе. Так, папа остался с нами. На заводе порядки как в армии. Домой отец приходил только ночевать.

И вот 1943 год. Темирболота, студента-медика 3 курса, призвали в армию. После учебы в школе радистов в Ташкенте отправили на фронт. Война уже шла на немецкой земле.

- С фронта от брата мы получали письма на немецких открытках, в апреле 45-го вдруг даже получили посылку из Кенигсберга.

После 9 Мая ждали возвращения Ташболота и Темирболота. Но…

Старшая сестра Карима рассказывает:

- Помню летний день, когда принесли похоронку. Отец упал на землю, громко рыдал, кричал, не может быть, что Темирболот убит, ведь война кончилась! - говорит Карима эже.

Отец все равно ждал сыновей до конца своей жизни.

"Талант - это труд"

Кенигсберг – сейчас это Калининград. В 15 километрах к западу был сооружен Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Там покоятся около 1300 воинов. На 5-й стеле - фамилия гвардии сержанта Бектурганова Т.А.

- Мои сестры Карима и Кульджахан проходили повышение квалификации в Минске, в Белорусском государственном университете. В 1986 -м Карима эже, а в 1988-м Кульджахан эже поехали из Минска в Калининград и возложили цветы к могиле Темирболота. К сожалению, я не могла поехать в Калининград, но обязательно поеду, планирую! – говорит Кульбюбю Арыковна.

Она такая – сказала, значит, сделает.

Еще один ее рассказ - о собственном сыне,

- Когда-то отец мечтал, чтобы его сын, Темирболот, стал врачом. Мой сын, Турат Касымбеков, осуществил мечту моего отца, мою мечту – стал доктором медицинских наук, отличником здравоохранения. В августе 2009 года он вместе со своими однокурсниками, выпускниками КГМА имени Ахунбаева, посетил Мемориал. Там возложили цветы и почтили память погибших советским воинов чтением Корана, - рассказывает Кульбюбю Бектурганова.

По ее словам, девиз жизни Турата: "Талант – это труд".

Впрочем, похоже, что это девиз жизни всего рода Бектургановых.