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Код Дзержинки

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- Александр Тузов
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Заслуженный деятель культуры профессор КРСУ Андрей Кузнецов живет на проспекте Эркиндик 70 лет, с февраля 1950–го. Старожила отметил на днях "дзержинский юбилей" изданием своей книги "Дом на Дзержинке, или Общага для профессоров: было и такое".

Профессор–старожил обильно процитировал и проанализировал даже молодежный фольклор "Держинки", без буквы "з" (от слова "держать", то есть командовать ребятами всей округи).

Разысканная Кузнецовым жалостная местная молодежная песня середины 1960–х: "Тополя умирают на "Держинке" моей, Лишь скамейки останутся да и голый асфальт, Звук гитары, грустящей на есенинский лад. Все исчезнет в тумане, сладость пьянок и драк. Так зачем же мы жили, пропиваясь вот так? Самый юный, счастливый покорился земле. Самый старший и буйный - за решеткой в тюрьме!".

В основе уличной песни реальная история. По сведениям Кузнецова, в начале 60–х годов на бульваре по вечерам стали собираться ребята из близлежащих домов. Пели под гитару, что–то обсуждали, шутили, иногда выпивали. Но однажды вспыхнула ссора, перешедшая в драку. Плачевный итог: один из парней получил по голове бутылкой и скончался. Участниками драки были дети высокопоставленных родителей, тем не менее суд состоялся, виновники были наказаны.

А вообще о "бонзах на "Держинке" в книге есть интересное свидетельство юного фронтовика Николая Полякова. В первый послевоенный год на Дзержинке, от вокзала до Дубового парка, по вечерам было людно и празднично. Раскормленные высокопоставленные бонзы с пышными женами дефилировали особой походкой - выворачивали наружу ступни! И вдруг начальники разом исчезли: в 47–м ближе к верховьям Ала–Арчи открылась "правительственная дача" cо скромной вывеской "Дом отдыха № 3".

Андрей Кузнецов в новой книге выступил прежде всего как историк трехэтажного П–образного дома–гиганта № 38 на Эркиндике. Сейчас тут учебный корпус КГУ имени Арабаева. А некогда было громадное общежитие - в основном жили преподаватели Кыргызского пединститута имени Михаила Фрунзе, ставшего в 1951–м университетом, это нынешний КНУ имени Жусупа Баласагына.

Здесь обретались будущие академики и доктора наук, они же и тогдашние знаменитости. Историк Джамгерчинов, математики Кузнецов–старший, Сухомлинов, Быков, Фриев, Хаиров, филолог Арет, ихтиолог Турдаков, философы Нарынбаев и Салиев.

Вид на бульвар из окон профессорских комнатушек - один из красивейших в мире, а вот неприглядный общий туалет на 10 посадочных мест - во дворе общаги. Пара семей соорудила себе летний душ в том же дворе, остальные ходили раз в неделю в ближайшую городскую баню.

И у всех были не десятки, а многие сотни книг, большую часть зарплаты на них тратили.

Первый холодильник в доме № 38 появился только в конце 50–х, счастливыми обладателями стали Сухомлиновы. Примерно тогда же в доме появился и первый автомобиль - крохотный "Москвич" коменданта общежития по фамилии Яцик.

Все жильцы профессорской общаги получили отдельные квартиры только к 1962 году.

Так очень многие и жили когда–то на этом бульваре. Материально бедновато, а духовно богато.

Поэтому мемориальных досок и памятников на Эркиндике больше, чем на любой другой кыргызстанской улице. Теперь вот появилась и очередная книга - памятник истории Дзержинки.


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URL: https://www.vb.kg/387647
Теги:
книги, Бишкек, Фрунзе, Кыргызстан
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