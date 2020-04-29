Кыргызстан примет участие в программе ЕАЭС в космосе

Глобальный кооперационный проект стран Евразийского экономического союза, связанный с космосом, одобрила Коллегия Евразийской экономической комиссии. Данная программа, как сообщили в ЕЭК, предусматривает предоставление космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Комментируя очередную совместную инициативу ЕАЭС, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян отметил, что евразийская межгосударственая программа в данной сфере согласована всеми странами Союза – Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Россией. Теперь ее должен рассмотреть Совет ЕЭК, после чего она будет направлена на утверждение Евразийским межправительственным советом.

По словам министра, программа позволит использовать преимущества единого экономического пространства ЕАЭС, объединить промышленные, научно-технические и маркетинговые возможности стран союза. И - привлечь к участию все государства-партнеры, включая Армению и Кыргызстан, не обладающие космическими аппаратами..

Как отмечают в ЕЭК, технологии дистанционного зондирования Земли из космоса – незаменимый, высокоточный, оперативный инструмент изучения нашей планеты, который помогает эффективно управлять ее ресурсами. Эти технологии помогают в разведке и добыче полезных ископаемых, внедрению новейших практик в сельское хозяйство, предупреждению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий, охране окружающей среды и контролю над изменением климата.

С помощью спутников оценивают, в частности, состояние посевов, характеристики почв, выбирают лучшие варианты повышения урожаев на конкретных полях, анализируют развитие во времени те или иные агрокультуры в разных регионах Земли. Порядка 80 процентов информации, на основании которой составляются прогнозы погоды, получено из космоса. Спутниковые методы позволяют составлять карты лесов, оперативно выявлять пожары и оптимизировать работу по их тушению. И возможности систем наблюдения за планетой из космоса постоянно растут.

Всего на орбитах летает примерно 500 спутников, занятых дистанционным зондированием. Планируется, что уже в текущем году их число будет доведено до 1200-1300. И уже совсем скоро к ним может присоединиться евразийская группировка.

Эту межгоспрограмму намечено реализовать в течение 2021 - 2025 годов. Предусмотрено три этапа ее. На первом – объединить действующие и перспективные группировки спутников стран Союза, что позволит увеличить площадь покрытия наблюдаемой территории, повысить периодичность обзора и оперативность передачи потребителям информации. На втором этапе будет создан единый информационный портал – банк данных по материалам объединенной космической съемки, модернизированы национальные наземные комплексы приема и обработки данных. Как следствие, значительно повысится качество предоставляемых геоинформационных услуг пользователям различных секторов экономики государств Союза, возрастет конкурентоспособность объединенных спутниковых ресурсов на мировом космическом рынке.