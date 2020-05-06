Способен ли Кыргызстан сам себя прокормить? Эксперт предложил пути решения

В минувший вторник премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абылгазиев на заседании Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом официально заявил: "Необходимо взять более решительный курс на обеспечение граждан страны продуктами питания, произведенными местными сельхозпроизводителями. "Пандемия нас многому научила, скорректировала взгляды на развитие аграрной отрасли".

Глава правительства прекрасно знал о чем говорит. Из десяти продуктов питания первой необходимости мы обеспечиваем себя только пятью. Каждые пять лет у нас обновляются тексты Программы обеспечения продовольственной безопасности, но реальная ситуация от этого почти не улучшается. Мы даже сахаром не можем насытить собственный рынок в полной мере, хотя два года назад как никогда были близки к достижению этой цели. Ничтожно мало выращиваем пшеницы (всего лишь 60 процентов от потребностей), растительным маслом обеспечиваем кыргызстанцев только на 30 процентов, даже фрукты (!) завозим. Впрочем, этот печальный перечень немощи нашей аграрной отрасли больше продолжать не хочется - уж сколько раз мы сокрушались по этому поводу. Однако, слова Мухамметкалыя Абылгазиева в очередной раз вселяют надежду на насыщение внутреннего рынка отечественными продуктами питания. Что для этого нужно сделать? Директор Кыргызского Научно- исследовательского института земледелия, академик Национальной Академии наук КР Жамин Акималиев предлагает свои пути решения давно назревшей проблемы.

Как увеличить объемы сельскохозяйственного производства?

- Прежде всего привести в порядок пашню и внедрить новые прогрессивные методы выращивания сельхозкультур, в том числе использовать семена местных сортов, а не зарубежных аналогов.

Что значит - привести в порядок пашню?

-Назову убийственны цифры, которые редко появляются в СМИ. Площади засоленных и солонцеватых почв составляют один миллион гектаров, эродированных земель - 6,5 миллиона гектаров. Каменистых почв у нас - 3,8 миллиона гектаров. переуплотненных почв - 500 тысяч га и заболоченных 85 тысяч гектаров. Для приведения земли кормилицы в полный порядок необходимо проводить комплекс агротехнических, противоэрозионных и агролесомелиоративных мероприятий. Сейчас даже теоретически трудно представить какие понадобятся средства. Но государство в любом случае на эти цели денег не должно жалеть. Речь идет о продовольственной безопасности страны. Ведь мы мы не хотим стать банановой, импортозависимой республикой.

Мне кажется, вы что-то не договариваете...

- Нет, все скажу. Наболело! Наплевательское отношение к земле, погоня за длинным рублем (как говорили раньше) привела к тому, что крестьяне забыли (а многие даже не знали) о необходимости применения севооборотов. Одни крестьяне на одних и тех же участках выращивают долгие годы только хлопок, другие - фасоль, третьи - сахарную свеклу, другие картофель. Эта губительная практика привела к резкому ухудшению плодородия почвы, накоплению в ней вредителей, появлению различных болезней. В итоге за последнюю четверть века многие пахотные земли уже потеряли 50 процентов своего потенциала. Если в начале 90-х годов содержание гумуса в наших сероземах составляло 2 процента, то сейчас 1,5 процента и ниже. Мы рискуем таким образом полностью уничтожить плодородный слой. Только севообороты спасут пашню.

Какие могут быть севообороты на фермерских наделах в 2-3 гектара!

- Вот поэтому государство должно не на словах, а на деле заинтересовать крестьян объединяться в кооперативы. Но дело это движется у нас, насколько я знаю, со скрипом. А ведь создание объединенных крестьянских хозяйств необходимо. В Кыргызстане не так много земли, чтобы дробить ее на мелкие участки.

Как показали наши научные исследования, при полном освоении севооборотов с участием многолетних трав, урожайность зерновых культур увеличивается на 30 процентов, картофеля на 35 процентов, а сахарной свеклы - в 1,5 раза.

Есть еще одна проблема, о которой вы, наверно, забыли упомянуть. Земли сельскохозяйственного назначения подчас отдаются под строительство индивидуальных домов и других объектов. Как это понимать?

- Здесь остается только развести руками. В советское время площадь поливной пашни в Кыргызстане составляла миллион гектаров, сейчас - только 860 гектаров. Приведу другие цифры, подтверждающие весь ужас сложившейся ситуации. Все почвенные ресурсы Кыргызстана составляют 17 миллионов гектаров, в том числе пашни (орошаемой и богарной) - 1,4 миллиона гектара. В расчете на душу населения обеспеченность всей пашней составляет 0,27 гектара, а орошаемой - 0,17 гектара. А к примеру в России на одного человека приходится гектар, в Казахстане - 2 гектара. Поэтому если мы хотим обеспечить своих граждан всеми основными продуктами питания, нужно дорожить каждой соткой земли, а не разбазаривать пашню- кормилицу. Подобную практику вообще трудно объяснить. Ведь еще в 2009 году в стране был принят Закон о запрете использования поливных земель на несельскохозяйственные нужды.

В начале беседы вы говорили о необходимости внедрения новых, прогрессивных методов возделывания пашни.

-Совершенно верно. Я уже подчеркивал необходимость внедрения севооборотов, теперь остановлюсь на другой проблеме. Мы можем удвоить и даже утроить эффективность сельскохозяйственного производства, если будем использовать высокопродуктивные сорта различных сельхозкультур отечественной селекции и их качественные семена. Здесь следует подчеркнуть. что создание новых сортов - задача ученых, а их внедрением в производство должны заниматься работники Министерства сельского хозяйства. , яблони винограда.

Только за годы независимости в институте Земледелия были выращены 44 сорта пшеницы, ячменя, кукурузы, хлопчатника сахарной свеклы, картофеля, овощей. Любой специалист - аграрник может подтвердить, что местные сорта ценны тем, что они прекрасно адаптированы к его почвенно - климатическим условиям. Они устойчивы к болезням, засухе и полеганию. Наши сорта озимой пшеницы, такие как Асыл, Тилек, Джамин, Интенсивная и многие другие способны приносить урожаи до 9 тонн с гектара.Содержание белка в них - 16-20 процентов, клейковины - от 26 до 30 процентов.

От 6 до 8 тонн с гектара можно получать после сева таких сортов озимого и ярового ячменя как Нарын 27, Нутанс 970, Таалай, Адель и т.д. Высокими урожаи отличаются сорта кукурузы Ала-Тоо, Октябрьский 70, Чуйский 62 и Манас, Дехкане юга республики довольны выведенными сортами хлопчатника Кыргызский 3, Кыргызский 5 и Кыргызский 6. Есть у нас семена высокоурожайных сортов сахарной свеклы, картофеля.

Сейчас модно говорить о необходимости выращивания экологически чистой продукции...

-Есть у нас и в этой области неплохие достижения. В Институте земледелия имеются готовые рекомендации по переработке органических отходов с помощью вермикультуры (отрасль биотехнологии, позволяющая преобразовать любые органосодержащие отходы в ценнейшее удобрение биогумус).Разработали мы еще одно новшество: гребневый посев зерновых культур. Благодаря ему, урожайность пшеницы повышается на 12 процентов, а норма высева семя сокращается в два раза.

Имею все основания заявить: "учеными - аграрниками республики разработана цельная, научно обоснованная система ведения сельского земледелия и инновационных технологий, обеспечивающая сохранение и и повышение плодородия почв, рост урожайности сельхозкультур и получение экологически чистой продукции. Другими словами, наши ученые способны внести необходимый вклад в решение проблем продовольственной безопасности страны

Но, к сожалению, должен еще раз подчеркнуть: многие достижения специалистов нашего института, остаются невостребованными. Вместо новых сортов отечественной селекции крестьянам предлагают импортный посевной материал, который, как правило, приносит менее высокие урожаи. У нас мало эффективно работающих семхозов, в страну завозятся подозрительные по своему качеству семена основных сельхозкультур, а забугорные саженцы плодовых деревьев намного хуже отечественных сортов яблок и груш. Почему наших фермеров задавил импорт? Вопрос - остается пока открытым. Но властям необходимо признать: сегодня у нас нет смычки между наукой и аграрным производством.

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