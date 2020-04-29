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Кыргызстан стал участником нового медиаресурса в память о Победе

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- Евгений Денисенко
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Новый медиаресурс, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, запустили библиотеки стран СНГ и ШОС. Презентация ресурса открытого доступа "Библиотеки – свидетели Победы" прошла на портале Культура. РФ

"Национальные библиотеки России, стран СНГ и ШОС хранят историю всего человечества в собраниях книг, произведениях печати и письменности, но главное в них - уникальные воспоминания тех, кто становился свидетелем событий былой давности. "Библиотеки - свидетели Победы" - это проект о человеческих судьбах, героизме и невообразимой отваге наших предков, это истории о радостном миге Победы, за которую единым фронтом доблестно сражались дружественные народы", - отмечают во Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени Маргариты Рудомино.

"Историю вершат простые люди, ставшие настоящими героями своего времени. Пусть в памяти поколений они останутся героями навеки. Давайте помнить, что наша сила в единстве, и лишь в единстве мы непобедимы.

С наступающим праздником Великой Победы!"- заявили в Российской государственной библиотеке..

Участником этого проекта стала и Национальная библиотека Кыргызстана имени Алыкула Осмонова. На страницах новом медиресурсе будут размещены и истории о кыргызстанцах, внесших вклад в великую Победу.


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URL: https://www.vb.kg/387656
Теги:
библиотека, ВОВ, СНГ, День Победы
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