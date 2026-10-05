Погода
$ 87.41 - 87.80
€ 97.85 - 98.85

Бишкекчан просят запастись водой. Где ее отключат 8 октября

350  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

8 октября в части Бишкека на 11 часов прекратят подачу питьевой воды. Воды не будет с 09:00 до 20:00 в жилых домах, школах, детских садах, медицинских учреждениях, а также на других социальных и промышленных объектах, сообщили в мэрии.

Отключение затронет территорию, ограниченную проспектом Ч. Айтматова, железной дорогой, рекой Ала-Арча, улицами Боконбаева, Кулиева, Московской, Дмитрова, Орозова, Казакова, проспектом Чуй, рекой Ала-Арча, проспектом Жибек-Жолу, улицами И. Айдарбекова, М. Фрунзе, Турусбекова, проспектами Чуй и Ч. Айтматова и линией железной дороги.

Временное прекращение водоснабжения связано с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе "Западный-2" и городских водопроводных сетях.

В "Бишкекводоканале" попросили жителей и организации заранее запастись питьевой водой и принесли извинения за временные неудобства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462055
Теги:
мэрия, отключение воды, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  