Бишкекчан просят запастись водой. Где ее отключат 8 октября

8 октября в части Бишкека на 11 часов прекратят подачу питьевой воды. Воды не будет с 09:00 до 20:00 в жилых домах, школах, детских садах, медицинских учреждениях, а также на других социальных и промышленных объектах, сообщили в мэрии.

Отключение затронет территорию, ограниченную проспектом Ч. Айтматова, железной дорогой, рекой Ала-Арча, улицами Боконбаева, Кулиева, Московской, Дмитрова, Орозова, Казакова, проспектом Чуй, рекой Ала-Арча, проспектом Жибек-Жолу, улицами И. Айдарбекова, М. Фрунзе, Турусбекова, проспектами Чуй и Ч. Айтматова и линией железной дороги.

Временное прекращение водоснабжения связано с ремонтно-профилактическими работами на водозаборе "Западный-2" и городских водопроводных сетях.

В "Бишкекводоканале" попросили жителей и организации заранее запастись питьевой водой и принесли извинения за временные неудобства.